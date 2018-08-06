На севере Карелии благоустроили сквер почти на полмиллиона рублей

Благоустройство еще одного места для отдыха жителей и гостей поселка Лоухи проходит в два этапа.

В поселке Лоухи на ул. Советской в рамках программы «Комфортная городская среда» благоустроили сквер. Открытие еще одного места для отдыха состоялось 4 августа в день празднования 101 дня рождения образования поселка.

Как сообщает пресс-центр правительства республики, общая стоимость проекта составила 406 тысяч руб., из них 360062,58 — средства федерального бюджета, 2982,71 руб. — бюджета Карелии и 22982,71 руб. — бюджета Лоухского поселения. В рамках работ была выровнена территория, спилены деревья, установлены качели и песочницы, скамейки и урны.

Уточняется, что в связи с ограниченными финансовыми возможностями сквер планируется благоустроить в 2 этапа. В 2019 году будет высажен газон, установлены опоры для освещения, также проведено озеленение территории.