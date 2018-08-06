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Вологодские НКО могут вступить в борьбу за президентские гранты
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Вологодские НКО могут вступить в борьбу за президентские гранты 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
До 10 сентября открыт прием заявок на участие во втором конкурсе, объявленном Фондом президентских грантов. Общий объем средств, который будет распределен, — чуть менее 5 млрд рублей.
«В этом году глава государства выделил 8 млрд рублей на поддержку инициатив некоммерческих организаций. По итогам первого конкурса мы поддержали 1551 проект. Объем выданных грантов составил 3,15 млрд рублей. Таким образом, у объединений, которые с искренним сердцем реализуют социальные проекта, есть хороший шанс получить помощь от государства», — говорит генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
По итогам первого конкурса президентский грант получили 25 заявок от НКО Вологодской области. 15 проектов — из Вологды. На их реализацию организации областной столицы получили в общей сложности 12 млн рублей.
В период приема заявок Фонд президентских грантов проведет семинары в 15 регионах страны. В Вологде тем, кто желает принять участие в конкурсе, но не знает, как оформить необходимые документы, помогут в городской Администрации. Обращаться можно по адресу: Каменный мост, 4, каб. 76. Телефон для получения подробной консультации: 72-23-48.
«Мы оказываем методическую поддержку. Некоммерческие организации могут обращаться к нам за помощью в составлении заявки на конкурс и получении рекомендательных писем. Так, на нас выходили местная национально-культурная Автономия таджиков «ВАТАН», Вологодский городской казачий округ, городская Федерация туризма, Вологодская региональная общественная организация по предупреждению развития эпидемии ВИЧ-инфекции «Стоп СПИД Север» и другие объединения. Консультации проводим каждый день по телефону, электронной почте и лично», — говорит специалист Управления информации и общественных связей Вологды Анастасия Лаврентьева.
Содействие готов оказать и обновленный Общественный совет Вологды.
«23 августа состоится заседание комиссии по социальной политике и развитию гражданского общества. В рамках работы НКО могут презентовать свой проект членам Общественного совета города и выслушать предложения. Направить заявку для участия в комиссии можно по эл. адресу: OsgVologda@yandex.ru», — говорит заместитель председателя Общественного совета Вологды, председатель Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.
Напомним, в 2017 году по итогам двух конкурсов 44 общественные оргагнизации области выиграли президентские гранты на общую сумму более 120 млн рублей. Среди победителей — Вологодский поисковый отряд с проектом «Застывшие в граните», ОЗЖ «Велес» с инициативой по чипированию домашних животных и городская общественная организация «Лига молодежи», получившая грант на проведение фестиваля «Энергия улиц».
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