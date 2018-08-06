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Строительство радиологического корпуса в Иркутске планируют завершить досрочно
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Строительство радиологического корпуса в Иркутске планируют завершить досрочно 

ТАСС 5 часов назад
ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют значительно ускорить темпы ввода радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра, строительство которого начал в Иркутск «Русатом Хэлскеа» (интегратор госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона Сергея Левченко.
"Радиологический корпус онкологического диспансера начинает строиться в рамках государственно-частного партнерства. Объект по нормативам должен строиться три года, но мы знаем, что построим его гораздо раньше. Мы имеем такой опыт — строить объекты в два раза быстрее нормативных сроков", — сказал глава региона начала строительства объекта.
Новый радиологический корпус будет построен рядом с уже действующими корпусами онкологического центра. Объект планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что, по расчетам специалистов, существенно сократит смертность и повысит качество жизни онкобольных.
"Значение этого большого проекта для региона, для пациентов региона и всей страны сложно переоценить. Тысячи людей нуждаются в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи с применением радиологических методов. Этот проект приведет иркутских медиков, иркутских онкологов на совершенно новый квалификационный уровень", — отметил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, слова которого также приводят в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Росатом в лице управляющей компании АО «Русатом Хэлскеа» инвестирует в проект около 2,7 млрд руб., вложения со стороны правительства Иркутской области на стадии создания проекта составят 2,4 млрд рублей. Общая стоимость радиологического корпуса оценивалась в 5,1 млрд рублей.
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