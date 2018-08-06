В петербургских супермаркетах установят автоматы для обмена бутылок и банок на скидки

В Петербурге в ближайшее время запустят «пандоматы» — автоматы, с помощью которых можно обменять ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки на скидки для покупок в магазине.

Технические это будет выглядеть так: необходимо опустить бутылку или банку в специальное окно, после этого автомат выдает купон на скидку в магазине. Когда устройство полностью заполняется мусором, его отправляют на переработку.

«Пандоматы» также планируют привязать к скидочным картам в петербургских торговых сетях. Такие устройства уже давно используются в европейских странах, однако там в основном выдают деньги за сданные бутылки (в нашей стране это мешает сделать законодательство).

Ранее глава комитета по культуре Ленобласти Евгений Чайковский добился запрета использования пластика на массовых мероприятиях. Это первый подобный случай в России. В интервью он рассказал нам, почему вообще озаботился экологией и как смог отстоять действительно классную инициативу перед огромной бюрократической машиной.

Напомним, в конце июня Комитет по законодательству принял законопроект о раздельном сборе мусора.

Ранее активистка Ольга Громашева рассказала нам, как при помощи проекта «Твой Бюджет» она не только создала систему вывоза вторсырья в четырех школах на Васильевском острове, но и обучила детей, учителей и уборщиц бережному отношению к природе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.