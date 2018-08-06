Ижевская компания ИПОПАТ-Юг намерена зайти на рынок пассажирских перевозок Ростова

Ижевск. Удмуртия. Ижевская компания ИПОПАТ-Юг заявилась на конкурс по обслуживанию трех автобусных маршрутов в Ростове-на-Дону. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Речь идет о маршрутах № 19 (ул. Стартовая — пл. К. Маркса), № 8 (ГПЗ–10 — ТРК «МЕГАМАГ») и № 2а (ЖК «Измаильский парк» — Ц. Рынок). Согласно протоколу вскрытия конвертов, ИПОПАТ-Юг является единственной заявившейся на открытый конкурс компанией.

В SELDON Basis указано, что генеральным директором ИПОПАТ-Юг является Александр Мразов, а совладельцем предприятия экс-депутат Госсовета Удмуртии Денис Щелканов. В апреле 2017 года Щелканов покинул заксобрание региона по собственному желанию. Он являлся депутатом с октября 2012 года. Совладелец ИПОПАТа также имеет 5-летниий опыт работы начальником «Удмуртавтодора» и является совладельцем правового агентства «Паладиум», ООО «Симонихонское» и директором ООО «Речпорт».

Отметим, что помимо ИПОПАТ-Юг в базе имеются данные о компании ИПОПАТ-Север, совладельцем которой является Максим Агашин , владеющий 100% долей в «Региональной транспортной компании». Ей принадлежат ИПОПАТ и «Удмуртавтотранс».

В свою очередь, издание donnews.ru ранее писало о том, что в Ростов может зайти иногородний перевозчик, а частности ИПОПАТ. На сайте ростовского СМИ были опубликованы фотографии возможного парка компании.

«Техника якобы принадлежит ижевскому перевозчику ООО «ИПОПАТ-Юг», при этом на номерах значится 18-й регион — Удмуртская Республика, столицей которой и является Ижевск», — пишет donnews.ru.