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Первый заместитель губернатора Сахалинской области попался на растрате бюджетных средств
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Первый заместитель губернатора Сахалинской области попался на растрате бюджетных средств 

Daily Storm 5 часов назад
Фото: Daily Storm
В распоряжении «Шторма» оказался документ Министерства финансов Сахалинской области. Сотрудники ведомства по требованию прокуратуры провели проверку расходования средств Антоном Волошко — первым заместителем губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Бывший журналист НТВ и Первого канала оформлял себе билеты бизнес-класса в командировки. Позволить себе дорогие перелеты чиновник смог, представляя в правительство липовые справки о том, что якобы билетов в эконом нет. Справки выдавала фирма, возглавляемая директором дочерней компании «Роснефти».
Антон Волошко начал свою карьеру в Сахалинской области в 2015 году в должности ведущего аналитика отдела по обеспечению деятельности губернатора Сахалинской области. Тогда, в 2015-м, был арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, а на его место был назначен Олег Кожемяко. По информации «МК», бывший журналист Антон Волошко был знаком с Кожемяко больше 10 лет и оказывал ему консультационные услуги в медиасфере.
С назначением Кожемяко на должность губернатора карьера Волошко пошла вверх. В том же 2015 году Волошко становится исполняющим обязанности заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области. В 2017 году господина Волошко назначают первым замом Олега Кожемяко.
Летом 2017 года начальник управления по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Сахалинской области Иван Черепанов заинтересовался деятельностью Антона Волошко и поручил министерству финансов провести выездную проверку в правительстве Сахалинской области.
Сотрудники минфина проверили деятельность Волошко с мая 2015 года по декабрь 2017-го. Выяснилось, что Волошко, летая в Москву и Владивосток, оформлял поездки как командировки. Чтобы воспользоваться бизнес-классом, Волошко представлял в правительство справки от ООО «Соби», в которых говорилось об отсутствии мест в экономклассе. В документе министерства финансов о результатах выездной проверки говорится, что зачастую справки даже не соответствовали датам приобретения билетов.
Сумма ущерба составила 369 тысяч рублей. Не такие уж и большие деньги, однако интерес тут к компании, предоставляющей руководителю аппарата правительства липовые справки.
Ранее вопросами роскошной жизни чиновников на острове занимался «Общероссийский народный фронт». Именно эта организация в 2014 году обратила внимание на траты на ремонт кабинета кабинета министров. Стоимость работ превышала 850 миллионов рублей.
ООО «Соби» было учреждено в 2002 году Владимиром Зубковым и Георгием Коробковым. Владимир Зубков долгое время был президентом ЗАО «Концерн СОБИ». Согласно данным СПАРК, компания занималась грузовыми авиаперевозками и была ликвидирована федеральной налоговой службой в 2017 году. В ФНС приняли такое решение из-за того, что компания больше года не сдавала налоговую отчетность.
Второй учредитель ООО «Соби» — Георгий Коробков — так же, как и его бизнес-партнер, имеет отношение к авиаотрасли: вместе с Зубковым участвовал в деятельности «Концерна СОБИ», был директором ФГУП «Калининград Авиа», а также является директором филиала ООО «РН-Аэро» в Санкт-Петербурге. Согласно данным СПАРК, «РН-Аэро» — дочерняя структура нефтяной компании «Роснефть».
ООО «Соби», кстати, также, как и «Концерн СОБИ», ликвидировано. За время своего существования компания успела «посотрудничать» не только с правительством Сахалинской области. Так, в списке контрагентов компании числятся городская дума города Южно-Сахалинска, Минкульт Сахалинской области, Минсельхоз, Минтранс и Минэкономразвития Сахалинской области. По данным госархива Сахалинской области, ООО «Соби» занималось бронированием и продажами перевозок на воздушном транспорте и вело деятельность в сфере туризма.
Получали ли чиновники сахалинских министерств от «Соби» левые справки, выяснить не удалось. «Шторм» отправил запрос в прокуратуру Сахалинской области.
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