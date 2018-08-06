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Суд признал незаконным решение ФАС о нарушениях при передаче Сампсониевского собора РПЦ
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Суд признал незаконным решение ФАС о нарушениях при передаче Сампсониевского собора РПЦ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск комитета имущественных отношений о признании незаконным решения Санкт-Петербургского УФАС России о наличии нарушений при передаче в безвозмездное пользование Сампсониевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в феврале 2017 года. Об этом в понедельник сообщается в картотеке дел суда.
"Иск удовлетворить полностью", — говорится в резолютивной части определения суда. Мотивировочная часть будет опубликована позднее.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу в марте 2018 года признала незаконной передачу этого собора Русской православной церкви в безвозмездное пользование на 49 лет, однако не стала выдавать предписание, поскольку нарушения на момент решения были устранены. Так, антимонопольная служба встала на сторону заявителя — депутата городского парламента Максима Резника, который утверждал, что при передаче комитет имущественных отношений города заключил договор не с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, а с приходом Сампсониевского собора, то есть с другим юридическим лицом. Представители комитета тогда пояснили, что договор был изначально заключен с приходом, поскольку имущество (музейные предметы) передавалось приходу, который и осуществляет их хранение, а епархия является централизованной организацией для прихода. В дальнейшем собор и музейные ценности в любом случае были бы переданы непосредственно приходу.
Передача собора, которая состоялась в феврале 2017 года, проходила под пристальным вниманием городских градозащитников и депутатов. После передачи объекта церкви депутат городского парламента Борис Вишневский обратился в профильный комитет с просьбой провести в Сампсониевском соборе проверку состояния иконостаса из липового дерева и 68 икон. В результате проверки на иконах центрального иконостаса были выявлены мелкие сколы, царапины, а также подтеки. При этом в петербургской митрополии ранее ТАСС сообщали, что следят за состоянием икон собора, а представитель музея вместе с настоятелем собора дважды в неделю осуществляет осмотр живописи и составляет об этом соответствующие акты.
Сампсониевский собор входил в комплекс Государственного музея «Исаакиевский собор» с 1984 года. В феврале 2017 года его передали в безвозмездное пользование РПЦ. Новый владелец обязался совместно с музеем следить за сохранностью 141 предмета Музейного фонда РФ. Храм был построен при Петре I в 1710 году в честь победы над шведской армией под Полтавой, одержанной в день памяти святого Сампсония Странноприимца, и впоследствии неоднократно переделывался.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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