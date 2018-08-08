«Росводоканал Омск» наградили за инвестдеятельность

7 августа на заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе Омской области под руководством мэра города Омска, заместителя председателя совета Оксаны Фадиной ОАО «ОмскВодоканал» было отмечено в числе семи предприятий «За активную инвестиционную деятельность в Омской области в 2017 году».

В 2017 году инвестиции предприятия в систему водоснабжения и водоотведения Омска превысили полмиллиарда рублей. Основными мероприятиями инвестиционной программы предприятия стали работы по внедрению технологии применения продуктов мембранного электролиза поваренной соли для очистки речной воды общей стоимостью 130 млн рублей. На очистных сооружениях канализации завершили монтаж нового декантера, а для 11 канализационных насосных станций, играющих ключевую роль в перекачке городских сточных вод, приобрели современное насосное оборудование. Для надежной работы городской коммунальной инфраструктуры провели реконструкцию аварийных участков магистральных коллекторов протяжённостью более 1,2 км. Используемый метод санации «труба в трубу» на данный момент лучший для реновации коллекторов, увеличивает срок эксплуатации трубопроводов за счет исключения разрушительного воздействия газовой коррозии.

А кульминационной точкой в инвестиционной деятельности предприятия стал запуск второй очереди сооружений повторного использования промывных вод на Ленинской очистной водопроводной станции (ЛОВС) в декабре прошлого года.

«Мы четко шли к этой цели, понимая, насколько важно сохранить экосистему единственного источника водозабора —реки Иртыш. Новая технология позволила полностью исключить сброс в реку вод, использующихся при водоподготовке. Теперь осадки, образующиеся в процессе водоподготовки, механически обезвоживаются, вода используется повторно. В результате река становится чище. И это не только новый уровень работы предприятия, но и существенный вклад в экологию», — пояснил генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест.

Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.

Омская городская система водоснабжения основана в 1915 г. С 1 апреля 2005 года функции по водоснабжению и водоотведению выполняет ОАО «ОмскВодоканал». Компания обслуживает водопроводные сети протяженностью 1 811 км, канализационные сети протяженностью 1 264 км. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 8 103 юридическим лицам, 1 037 493 абонентам — физическим лицам.

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