Стали известны имена спикеров III Международной конференции «Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие»

Организованная АО «Гипровостокнефть» Поволжская бизнес-площадка вновь объединит всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений.

В качестве спикеров так же выступят Пужанова Екатерина — директор по Инжинирингу ПМСОФТ, директор по развитию Университета Управления Проектами, Президент Российского отделения Развития Стоимостного Инжиниринга (AACE International), Коростылев Александр Владимирович — к. т. н., руководитель проекта, отдел автоматизации комплексного проектирования ООО „СиСофт“, Бабенко Алексей Васильевич — к. т. н., научный сотрудник ООО „НТП Трубопровод“, Иванушкин Владимир Анатольевич — Управление перспективного и организационного развития АО „Зарубежнефть“, Александр Дмитриевич Устюжанин — к. т. н., ведущий инженер по оборудованию GE (Oil& Gas), Виктор Биленький — директор по продажам СНГ EDL Pöerner Group (Германия), Агеев Алексей Владимирович — главный конструктор НПО Декантер, представители компаний „ОЗНА“, К-FLEX, Schneider Electric и другие.

Традиционно на конференции ожидается присутствие представителей Министерства промышленности и технологий Самарской области.

Одними из самых ожидаемых участников в этом году станут представители ФАУ „Главгосэкспертизы России“.

В работе конференции запланированы пленарная сессия, выставочная зона производителей и поставщиков оборудования и материалов, круглые столы, дискуссионные панели, бизнес встречи, биржа контактов.

Основные направления работы конференции будут представлены на секциях:

Технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа.

Информационное моделирование: Стандартизация. Организация процесса. Технологии. Опыт. Проблемы. Достижения.

Управление проектами капитального строительства.

В ходе мероприятия также планируется затронуть следующие темы:

Обустройство месторождений в сложных климатических условиях

Подготовка нефти в условиях наличия сероводорода и меркаптанов

Сбор и подготовка нефти с высоким и аномально высоким газовым фактором

Модульные решения. Унифицированные модули — совместимость, масштабируемость

Цифровая трансформация строительного инжиниринга

Информационное моделирование (BIM-стандарт)

Проведение экспертизы проектов в 3D Методы и средства обучения в проектно-ориентированных компаниях.

Информация о конференции доступна на официальном сайте http://gipvn.ru. Здесь же можно ознакомиться с материалами конференции 2016 и 2017 годов.

Открыта регистрация участников конференции. Регистрационная форма доступна на сайте http://www.gipvn.ru/konf/k2018/.

Место проведения — новый отель LOTTE HOTEL SAMARA 5*.

Подробную информацию о мероприятии также можно получить в организационном комитете: