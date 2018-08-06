Стали известны имена спикеров III Международной конференции «Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие» 

Организованная АО «Гипровостокнефть» Поволжская бизнес-площадка вновь объединит всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений.
Свое участие в мероприятии подтвердили Смирнов Антон Павлович — начальник управления технологического развития, Департамент капитального строительства БРД ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», Григорян Леон Гайкович — д. т. н., профессор СамГТУ, директор ООО «Инженерный центр „Нефть и Газ“, Иванов Сергей Сергеевич — к.т.н, директор по науке и новым ПАО „Гипротюменнефтегаз“, Вольцов Андрей Александрович — исполнительный директор ООО „ОЙЛТИМ Инжиниринг“, Буторов Сергей Владимирович — начальник управления организации ПИР и повышения эффективности, Департамент реализации капитальных проектов ООО „ГПН-РАЗВИТИЕ“, Бухвалов Александр Николаевич — руководитель программ по информационному моделированию объектов ООО „ГПН-РАЗВИТИЕ“, Шаяхов Олег Фанисович — заместитель генерального директора по развитию ООО ПФ ''Уралтрубопроводстройпроект'', Третьяков Сергей Васильевич — начальник отдела концептуальных схем и стоимостного инжиниринга ООО „Газпромнефть НТЦ“, Скударь Олег Олегович — начальник отдел стоимостного инжиниринга и экономического анализа ООО „Газпромнефть НТЦ“, Тихомолов Константин Владимирович — главный специалист Управления планирования и контроля реализации проектов ООО „Газпромнефть-Ангара“, Чаплыгина Татьяна Петровна — главный инженер проектов Управления концептуального и интегрированного проектирования ООО „Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи“.
В качестве спикеров так же выступят Пужанова Екатерина — директор по Инжинирингу ПМСОФТ, директор по развитию Университета Управления Проектами, Президент Российского отделения Развития Стоимостного Инжиниринга (AACE International), Коростылев Александр Владимирович — к. т. н., руководитель проекта, отдел автоматизации комплексного проектирования ООО „СиСофт“, Бабенко Алексей Васильевич — к. т. н., научный сотрудник ООО „НТП Трубопровод“, Иванушкин Владимир Анатольевич — Управление перспективного и организационного развития АО „Зарубежнефть“, Александр Дмитриевич Устюжанин — к. т. н., ведущий инженер по оборудованию GE (Oil& Gas), Виктор Биленький — директор по продажам СНГ EDL Pöerner Group (Германия), Агеев Алексей Владимирович — главный конструктор НПО Декантер, представители компаний „ОЗНА“, К-FLEX, Schneider Electric и другие.
Традиционно на конференции ожидается присутствие представителей Министерства промышленности и технологий Самарской области.
Одними из самых ожидаемых участников в этом году станут представители ФАУ „Главгосэкспертизы России“.
В работе конференции запланированы пленарная сессия, выставочная зона производителей и поставщиков оборудования и материалов, круглые столы, дискуссионные панели, бизнес встречи, биржа контактов.
Основные направления работы конференции будут представлены на секциях:
Технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа.
Информационное моделирование: Стандартизация. Организация процесса. Технологии. Опыт. Проблемы. Достижения.
Управление проектами капитального строительства.
В ходе мероприятия также планируется затронуть следующие темы:
Обустройство месторождений в сложных климатических условиях
Подготовка нефти в условиях наличия сероводорода и меркаптанов
Сбор и подготовка нефти с высоким и аномально высоким газовым фактором
Модульные решения. Унифицированные модули — совместимость, масштабируемость
Цифровая трансформация строительного инжиниринга
Информационное моделирование (BIM-стандарт)
Проведение экспертизы проектов в 3D Методы и средства обучения в проектно-ориентированных компаниях.
Информация о конференции доступна на официальном сайте http://gipvn.ru. Здесь же можно ознакомиться с материалами конференции 2016 и 2017 годов.
Открыта регистрация участников конференции. Регистрационная форма доступна на сайте http://www.gipvn.ru/konf/k2018/.
Место проведения — новый отель LOTTE HOTEL SAMARA 5*.
Подробную информацию о мероприятии также можно получить в организационном комитете:
Сергеева Татьяна Николаевна +7 (846) 278-53-22, Прончук Елена Валентиновна +7 (846) 278-53-30 Conf_org@Giprovostokneft.ru