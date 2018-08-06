Аграрии Новосибирской области перестали страховаться от возможных убытков

Агрострахование перестало существовать на территории региона. Об этом заявили в «Едином объединении страховщиков агропромышленного комплекса — Национальном союзе агростраховщиков (НСА)». Страховщики обратились к врио губернатора Новосибирской области с требованием принять меры и разъяснить производителям необходимость защиты от рисков.

В правительстве региона в ответ на запрос Sibnovosti.ru подтвердили, что сельхозпроизводители Новосибирской области в 2018 году ни разу не обращались к властям за компенсацией части затрат на страховые взносы. Последний раз господдержка на агрострахование оказывалась в 2017 году на общую сумму около 600 тыс. руб. Отказ от сотрудничества со страховыми компаниями областные власти объясняют несколькими причинами. В первую очередь, это неоднозначные трактовки страховых случаев и сложности при получении компенсации при их наступлении. Также на объем страхования, по оценке властей, влияют высокие страховые взносы и необходимость их уплаты в период проведения посевной, когда аграрии испытывают финансовые сложности.

«Несмотря на то, что государство субсидирует страховые взносы в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 №260 — ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», перечисленные негативные условия сельскохозяйственного страхования не стимулируют его массового использования, что усугубляется низкой доходностью сельскохозяйственных производителей», — говорится в ответе за подписью заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Ларисы Ярковой.

В НСА отмечают, что подобная ситуация с 2017 года складывается по всей стране. Объем рынка в этом сегменте упал на 67% — до 2,8 млрд руб. При этом застраховано менее 2% посевных площадей. Между тем, 2018 год пока складывается очень сложно для сельхозпроизводителей. Из-за различных погодных аномалий режим чрезвычайной ситуации вводился в 17 регионах. На данный момент, по прогнозам экспертов, убытки аграриев могут составить 8,7 млрд руб.

«Если заявленные регионами России убытки аграриев от природных бедствий в текущем году будут подтверждены, 2018 год станет рекордным по размеру ущерба от ЧС в сельском хозяйстве за последние 5 лет», — заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов

По данным НСА, в 2017 году заявленный регионами ущерб от ЧС составил почти 5 млрд руб. (в 2016-м — 2,12 млрд руб., в 2015-м — 7,1 млрд руб.).

«В результате холодной погоды и переувлажнения почвы в период посевной кампании сельхозпроизводители понесли существенные потери, в области был введен режим ЧС. Одна из возможных компенсационных мер — освобождение региона от штрафных санкций за недостижение отдельных целевых показателей в растениеводстве», — говорилось в сообщении сайта правительства Новосибирской области по итогам встречи.

25 июня на оперативном совещании в правительстве региона и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил о том, что посевная кампания была завершена с отставанием от плановых показателей на 8,4%. Всего яровыми культурами засеяно 1,82 млн га.

Фото: сайт Министерства сельского хозяйства Новосибирской области