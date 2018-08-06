Андрей Беликов. Кто он такой? Бизнес и друзья областного депутата

Андрея Беликова подозревают в мошенничестве с государственными субсидиями в размере 450 млн рублей. Чем известен он и его бизнес?

Отжать и поделить не без помощи общественности?

Глава ОАО «Автокомбинат-2», депутат городской, а потом и областной думы (в сентябре прошлого года переизбрался на очередной срок), человек с наградами в области в области развития автомобильного транспорта и понятной для автотранспортника биографией: родился в Саратове, в 91-м окончил автомеханический факультет саратовского политеха по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта». По окончании вуза стал работать по специальности. Но не каким-нибудь простым рабочим, а сразу руководителем — директором малого предприятия «Чардым», «дочки» Саратовского производственного объединения грузового автотранспорта №2, который позже преобразовался в знакомый нам «Автокомбинат-2».

Беликов и бизнес: скандалы, интриги, расследования

Деловую хватку настоящего российского бизнесмена Андрей Беликов, видимо, унаследовал от отца — Павла Беликова . Ведь именно он разглядел в юном выпускнике технического вуза таланты руководителя, когда поставил сына руководить «дочкой» предприятия, которое возглавлял сам. (Об этом пишет «Бизнес-Вектор»). Из расследования издания следует, что лидерство на рынке пассажирских перевозок «Автокомбинат-2» получил еще при Павле Сергеевиче, причем путь к лидерству был, скажем так, сомнительной честности. К середине нулевых предприятие имело в своих рядах 58 иностранных автобусов марок «Mersedes Benz» и «Man SL». «В анналах арбитражных судов пылится одно позабытое дело, повествующее о том, как таможня 10 лет безуспешно пыталась взыскать пошлину с этой деловой операции.

Оказывается, ветераны автопрома 1987-1992 годов выпуска ввозились в Россию как вклад в уставной капитал совместного предприятия с иностранными инвестициями»Фрелго», а потому были освобождены от уплаты таможенной пошлины. Таможня и прокурорские выяснили, что документы на 58 автобусов компанией «Даймлер — Крайслер» не выдавались и были поддельными. Выяснилось также, что 28 единиц автобусов соответствовали требованиям по токсичности и шумности двигателей лишь «Евро-0», а потому запрещены к ввозу в РФ с 2002 года». Однако, весь пар тогда ушел свисток. «Но таможняне отступилась, и, установив, что 31 автобус был отдан в аренду различным ИП, посчитала это основанием для расчетов с государством. В итоге компании „Фрелго“ было выставлено свыше 46,2 млн рублей таможенных платежей и пени в сумме 12,5 млн Однако арбитражи трех уровней не поддержали таможенное рвение». Бизнес-Вектор называет и учредителей ООО СП «Фрелго»: Павел Беликов, а такжеВладимир Фремке, Николай Ломови гражданин ГерманииАркадий Бельский.

В 2007 году, когда Беликов-старший отошёл от дел, бразды правления предприятием принял Андрей Павлович. Дело отца было продолжено. «Автокомбинат-2» вышел на лидерские позиции и в каждый конкурс «перевозчиков» «откусывал» себе самые прибыльные маршруты.

Впрочем, на качество перевозок не влияло ни это, ни регулярное повышение тарифов. Забудем о «резинящих» автобусах и автобусах, собирающих пассажиров «наперегонки», забудем отсутствие кондиционеров и плохую работу в вечернее время. Вспомним один только эпизод: в конце июня автобус 11-го маршрута сорвался с ручника и выкатился на Набережную. Покалечил пешехода и протаранил припаркованные автомобили.

Впрочем, о каком ремонте подвижного состава может идти речь, если водители «Автокомбината-2» получализаниженную зарплату.

При этом и автопредприятие, и его руководитель не раз и не два были замечены в крупных скандалах. Например, в 2014-м году на территории «Автокомбината-2» был застрелен и ограблен предприниматель и ранен охранник. Охранник потом скончался в больнице. Следствием рассматривалась версия, что нападавшие могли быть «своими».

В мае 2017-го Владимир Варзин, отстраненный решением совета директоров с должности генерального директора АО «Ершовское», обвинил Андрея Беликова в картельном сговоре и в том, что именно его действия загнали ершовское предприятие в долги.

«Андрей Беликов вводит в заблуждение относительно того, что я не ставил акционеров в известность о необходимости перехода на общую систему налогообложения. Зная о том, что нахождение на упрощенной системе в наших условиях незаконно, я сразу сообщил об этом председателю совета директоров, направив ему заказные письма, о чем у меня есть документальное подтверждение. В ответ мне было неформально заявлено, что беспокоиться о налогах не нужно и вопрос будет решен. Когда я стал настаивать на изменении системы налогообложения, в августе прошлого года мне предложили добровольно сложить полномочия. Я сначала написал такое заявление, но позже отозвал его. Однако в тот же день на предприятие явилась группа ГБР и предъявила мне решение совета директоров об отстранении меня с поста директора. Мы созвонились с Андреем Беликовым и он меня заверил, что решит вопрос с «упрощенкой».

Со временем сумма по неуплаченным налогам, по моим расчетам, составила более 2 млн рублей. Понимая, что за это мне как директору грозит уголовная ответственность, я принял самостоятельное решение обратиться в налоговые органы . Ситуация осложнилась тем, что акционеры (Беликова (50%) и Тарасова (25%), дочери председателя и члена совета директоров) настояли авансом выплатить дивиденды за 2016 год в размере 5 млн рублей, о чем Андрей Беликов в своем комментарии умалчивает. Именно выплата дивидендов авансом, а не по итогам финансового года, и отказ уходить с «упрощенки» привели к сложившейся финансовой ситуации», — прокомментировалситуацию «Общественному мнению» Владимир Варзин.

О бизнесе «папиных дочек», купивших Ершовское и Хвалынское АТП, в апреле 2016-го написал «Регион-64», но статья в ленте не продержалась и дня. Зато на сайте «Саратовского репортёра осталась копия.

В декабре 2017-го Матвей Вальков, зам гендиректора „Автокомбината-2“, был приговорён к 8 годам строгого режима и миллионному штрафу. По версии следствия Вальков, работая заместителем директора ОАО „СарАвтовокзал“, вымогал у компании „Властелин“ „плату в размере 5% от выручки по нескольким маршрутам, угрожая в противном случае создать проблемы при работе на саратовском автовокзале. Сумма полученных им средств составила более 500 тысяч рублей“. После возбуждения уголовного дела Валькова от должности отстранили, но он быстро нашел себе новую работу — заместителем Андрея Беликова.

С саратовским автовокзалом, привокзальной площадью и выдавливанием оттуда компаний „Ной-64“ и „Властелин“ связана отдельная история. В 2016-м обе компании замучили проверками не только надзорные органы, но и активные члены Общественной палаты под предводительством Евгения Лузановского (зять Андрея Беликова). „Фактически председатель общественной палаты [ Александр Ландо ] обязывал нас своим обращением купить регулярные маршруты у других перевозчиков, иначе его письмо трактовать не получается. Нашими компаниями отправлен отказ“, — подчеркивают руководители фирм, добавляя, что, по их мнению, „главным дирижером“ и человеком, который „пытается установить контроль над всеми перевозками в области“, является Андрей Беликов», — писала «Газета недели в Саратове» в декабре 2016-го года. В том же материале предприниматель, директор ООО «Южный» Гела Цуцкиридзе объяснял, что просто так с проверками общественники не ходят: «Я Америку не открою, сказав, что по всем частным предприятиям ходят люди от общественной палаты и предлагают свои денежные условия, и если ты не согласен — тебе создадут невыносимые условия».

Скажи мне, кто твой друг

О дружбе Александра Ландо и Андрея Беликова говорят давно. Сергей Михайлов , редактор «Саратовского репортёра», замечая, что «такое ощущение, что министр Чуриков поставлен на эту должность исключительно для того, чтобы помогать развивать бизнес Беликова и его дочерей», пишет: «В принципе, как можно видеть, образовался целый дружный коллектив единомышленников, который, как мы полагаем, объединен общей идеей развития бизнеса Беликова. Это сам министр Чуриков. Это старинный друг Беликова — Ландо председатель Общественной палаты. Это зять Беликова Лузановский, который тоже член ОПы.

Все они вдруг стали очень квалифицированными специалистами в области транспорта и пассажирских перевозок: что-то контролируют, что-то пишут, что-то проверяют. Проверяют, причем, почти всех транспортников, кроме „Автокомбината № 2″. Но, видимо, этому есть объяснение — зачем терять время на проверку, если зять Лузановский и тесть Беликов всегда могут встретиться дома за рюмкой чая, и обсудить „рабочие“ вопросы“.

Наверное, поэтому депутат никогда не был замечен в публичной общественной деятельности. Ведь для этого есть Общественная палата и Евгений Лузановский. За всю свою депутатскую карьеру Беликов только раз засветился в общественно значимом эпизоде — когда они вместе членами областной Общественной палаты пытались утихомирить разбушевавшихся таксистов. Но и сам Беликов, и его зять, член ОПы Евгений Лузановский, и глава общественников Александр Ландо тогда покинули митинг под крики „Позор!“.