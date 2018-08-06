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МРСК Центра с начала года отремонтировала около 2,5 тысяч подстанций
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МРСК Центра с начала года отремонтировала около 2,5 тысяч подстанций 

АиФ 3 часа назад
МРСК Центра с начала года отремонтировала около 2,5 тысяч подстанций и более 7,5 тысяч километров линий электропередачи, энергетики работают с опережением плана.
В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие.
Компания выполняет с опережением графика ряд ее ключевых мероприятий. Отремонтированы 2 461 трансформаторная подстанция напряжением 0,4/6-10 кВ и 7 631 километр воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 105% и 106% к плану нарастающим итогом соответственно. Проведен капитальный ремонт 21-го силового трансформатора на подстанциях 35-110 кВ. Расчищено 6 425 га просек воздушных линий (102% к плановым показателям нарастающим итогом). На реализацию этих мероприятий направлено 1, 187 млрд рублей.
Основные мероприятия ремонтной программы стартуют по окончании очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации нуждающееся в ремонте оборудование, и завершаются к концу сентября. Основной их объем приходится на лето. Согласно плану, в общей сложности в течение 2018 года в МРСК Центра будет проведен капитальный ремонт оборудования на 745 подстанциях 35-110 кВ, капитальный ремонт 4 294 трансформаторных подстанций и 14,4 тыс. километров воздушных линий электропередачи (ВЛ). 11,3 тыс. га просек воздушных ЛЭП будут расчищены от древесно-кустарной растительности.
Самое большее количество подстанций 35-110 кВ, согласно плану, будет охвачено ремонтами в филиалах Воронежэнерго (150) и Брянскэнерго (123). Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий запланированы в филиалах Белгородэнерго и Курскэнерго (2,2 тыс. км и 2,1 тыс. км).
В числе крупных и значимых объектов, где будет проведен капитальный ремонт — подстанции 110 кВ «Дормашевская» и «Западная» в Брянской области, «Алексеевка» в Белгородской области, «Тербуны» и «Гороховская» в Липецкой области, «Малиновская» в Тамбовской области, «Левобережная» в Ярославской области.
Белгородская подстанция «Алексеевка» питает порядка 70 тысяч потребителей, в том числе город Алексеевку и градообразующее предприятие ГК «Эфко», входящее в тройку крупнейших компаний российского АПК, птицефабрику, животноводческие комплексы. Работы здесь планируется завершить в конце августа.
Подстанция «Дормашевская» в Брянске снабжает электроэнергией одно из старейших машиностроительных предприятий России, завод «Брянский арсенал» (входит в совместное предприятие «Русских машин» и Terex Corporation «РМ-Терекс»), ООО «НПФ „Электроаппарат“ и ряд социальных объектов. Работы на этом энергообъекте планируется завершить в текущем месяце. В эти же сроки закончится ремонт и на центре питания „Западная“ в Клинцах, обеспечивающем выдачу мощности объектам социальной инфраструктуры, молочному комбинату, швейной фабрике и газонаполнительной станции.
»Малиновская» является одним из основных питающих центров Тамбовского района. Она снабжает электроэнергией 85 населённых пунктов, 32 больницы, 43 школы и детских сада, объекты жизнеобеспечения. В числе ее крупных потребителей — нефтеперекачивающая станция «Малиновка», входящая в структуру ОАО «Магистральные нефтепроводы „Дружба“. Срок окончания ремонта на этой подстанции — сентябрь.
От подстанции „Левобережная“ запитаны потребители левобережной части второго по величине города Ярославской области Рыбинска, заводы кровельных материалов и пластмассовых изделий. Здесь работы завершатся в августе. Липецкие подстанции „Гороховская“ и „Тербуны“ питают в общей сложности 43 населенных пункта, включая город областного подчинения Задонск, более 17 тысяч человек, семь школ, десять детских садов и три больницы. На первом энергообъекте уже выполнен запланированный ремонт трансформаторов, на втором работы будут закончены проведены до конца августа.
Также в 2018 году в МРСК Центра запланирован ремонт значимых для региональных энергосистем воздушных ЛЭП. Энергетики тверского филиала компании, в частности, уже завершили работы на воздушных линиях (ВЛ) „ТЭЦ-3 блок 2 — Калининская“ и „ТЭЦ-3-1ТР-Калининская“, входящих в „городское кольцо“ Твери, а в августе отремонтируют (ВЛ) 110 кВ „Нелидово-Ерохино“, участвующую в электроснабжении нефтеперекачивающей станции федерального нефтетранзита. В филиале „Смоленскэнерго“ в августе завершится ремонт на ВЛ 110кВ „Сафоново — Литейная“, принимающей участие в питании ОАО „Ярцевский литейный завод“ — ведущего предприятия региона по производству чугунного литья.
Специалисты филиала „Орелэнерго“ до конца лета проведут комплексный капитальный ремонт на воздушной линии (ВЛ) 110 кВ „Ливны — Долгое №1“ в Должанском районе. Линия питает подстанцию 10/35/10 кВ „Долгое“, обеспечивающую электроснабжение потребителей района, включая Должанскую центральную районную больницу и предприятие крупного регионального агрохолдинга „Юность“. В Тамбовской области до сентября отремонтируют ВЛ 110кВ „Котовская-Уваровская I, II цепь“, от которой запитана подстанция 110 кВ „Уваровская“, снабжающая электроэнергией потребителей сразу трех районов — Уваровского, Мучкапского и Жердевского.
Реализация ремонтной программы МРСК Центра позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.
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