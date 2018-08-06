Санаторию «Увильды» не дали оставить без жилья бывшую работницу

Только вмешательство региональной уполномоченной по защите прав человека Маргариты Павловой помогло бывшей работнице санатория «Увильды» отстоять свои жилищные права, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Челябинской области.

Переселенка из Еманжелинского района 20 лет проработала в санатории «Увильды» и вышла на пенсию, получив звание «Ветеран труда». С 1995 года женщина проживала в служебном общежитии санатория по договору найма, но в апреле 2018 года Аргаяшский районный суд Челябинской области удовлетворил исковые требования ООО МЦМиР «Курорт Увильды» и постановил выселить ее без предоставления иного жилого помещения. Решение мотивировалось прекращением трудовых отношений 63-летней женщины с курортом и переводом общежития в коммерческий объект. В апелляционной инстанции Маргарита Павлова сумела доказать, что согласно части второй статьи 103 Жилищного кодекса РФ, не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления другого жилья пенсионеры по старости. В результате решение Аргаяшского суда о выселении пенсионерки было отменено вышестоящей судебной инстанцией областного суда. В настоящее время на рассмотрении находится еще несколько исков бывших работников курорта «Увильды», которых санаторий пытается лишить служебного жилья.