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Санаторию «Увильды» не дали оставить без жилья бывшую работницу
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Санаторию «Увильды» не дали оставить без жилья бывшую работницу 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Только вмешательство региональной уполномоченной по защите прав человека Маргариты Павловой помогло бывшей работнице санатория «Увильды» отстоять свои жилищные права, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Челябинской области.
Переселенка из Еманжелинского района 20 лет проработала в санатории «Увильды» и вышла на пенсию, получив звание «Ветеран труда». С 1995 года женщина проживала в служебном общежитии санатория по договору найма, но в апреле 2018 года Аргаяшский районный суд Челябинской области удовлетворил исковые требования ООО МЦМиР «Курорт Увильды» и постановил выселить ее без предоставления иного жилого помещения. Решение мотивировалось прекращением трудовых отношений 63-летней женщины с курортом и переводом общежития в коммерческий объект. В апелляционной инстанции Маргарита Павлова сумела доказать, что согласно части второй статьи 103 Жилищного кодекса РФ, не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления другого жилья пенсионеры по старости. В результате решение Аргаяшского суда о выселении пенсионерки было отменено вышестоящей судебной инстанцией областного суда. В настоящее время на рассмотрении находится еще несколько исков бывших работников курорта «Увильды», которых санаторий пытается лишить служебного жилья.
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