В Смольном наградили лучших из лучших строителей

Торжественная церемония награждения состоялась в правительстве Петербурга.

«Благодаря вам, — обратился вице-губернатор Александр Говорунов к собравшимся представителям стройиндустрии, — наш город развивается и растёт, а также занимает лидирующие позиции среди регионов РФ по объёму строительства жилья и инфраструктуры. У нас на днях прошёл фестиваль байкеров, в котором я принимал участие. И могу сказать, что мы живем в красивейшем городе, и это заслуга не только зодчих прошлых лет, но и ваша. От лица всего правительства города желаю вам новых побед и успехов во всем».

Минстрой наградил 10 сотрудников стройкомпаний, среди которых оказались строительное управление-1 «Стоун», ЛенНИИпроект, «Кратон» и другие. Почетный знак II степени получили представители «РосСтройИнвеста» и «Метростроя». Знак III степени достался работникам 15-ти компаний, включая «Пилон», «47-ой трест», «Евромонолит» и т.д.