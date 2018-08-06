Ещё
В Смольном наградили лучших из лучших строителей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.31
+0.09 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

В Смольном наградили лучших из лучших строителей 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Участники строительного комплекса получили награды от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, почетные знаки «Строителю Санкт-Петербурга» II и III степени от правительства Санкт-Петербурга, а также благодарность губернатора Георгия Полтавченко и вице-губернатора Игоря Албина.
Торжественная церемония награждения состоялась в правительстве Петербурга.
«Благодаря вам, — обратился вице-губернатор Александр Говорунов к собравшимся представителям стройиндустрии, — наш город развивается и растёт, а также занимает лидирующие позиции среди регионов РФ по объёму строительства жилья и инфраструктуры. У нас на днях прошёл фестиваль байкеров, в котором я принимал участие. И могу сказать, что мы живем в красивейшем городе, и это заслуга не только зодчих прошлых лет, но и ваша. От лица всего правительства города желаю вам новых побед и успехов во всем».
Минстрой наградил 10 сотрудников стройкомпаний, среди которых оказались строительное управление-1 «Стоун», ЛенНИИпроект, «Кратон» и другие. Почетный знак II степени получили представители «РосСтройИнвеста» и «Метростроя». Знак III степени достался работникам 15-ти компаний, включая «Пилон», «47-ой трест», «Евромонолит» и т.д.
Благодарности губернатора удостоилось руководство «ПитерСтройИнвеста» и «СПб Реновации». Игорь Албин поблагодарил 35 сотрудников компаний, в том числе «МегаМейд», «БалтИнвестСтрой», «Главстрой-СПБ», Setl City и другие.
АСН-Инфо: последние новости
Минстрой и эксперты ТПП будут сотрудничать в сфере ЖКХ «Криогаз» будет поставлять сжиженный газ городам Ленобласти Пеноплэкс наращивает производственные мощности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени104
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение