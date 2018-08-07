Беспокойное наследство. Зачем Казани ещё один объект ЮНЕСКО?

Больше шансов у Билярска

«Собор состоит из двух частей: надземной воссоздаваемой и «наиболее ценной — Пещерного храма — аутентичной части, дошедшей до нас в руинах», — пояснила она. Сроки подготовки заявки Т. Прокофьева не сообщила, мол, это долгий процесс. В фонде «Возрождение», курирующем воссоздание собора, и в комитете РТ по охране объектов культурного наследия новость назвали сюрпризом. На включение в Список Всемирного наследия больше шансов у Билярска, сказали в комитете. Доктор исторических наук, археолог Фаяз Хузин считает, что собор нельзя сравнивать с Казанским Кремлём, включённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единственная в мире сохранившаяся татарская крепость XVI-XIX в. «Собор Казанской иконы — новодел, — говорит. Фаяз Хузин. — Его строят взамен утраченного собора XIX в., архитектуру которого уникальной не назовёшь».

Может быть, высокий статус нужен собору как охранная грамота? В 2016 году при начале работ СМИ писали, что воссоздание собора в буферной зоне кремля идёт без разрешения ЮНЕСКО. Сейчас, уверяют чиновники, с документами по собору всё в порядке.

Правда — посредине

Но есть другая головная боль. Борьба за историю активизируется. В марте в Казань пришло письмо минкульта РФ о контроле строительства в охранной и буферной зонах объектов ЮНЕСКО. Мол, все планы должен знать Комитет Всемирного наследия. «В уведомление надо включать аналитический проект по оценке воздействия предполагаемых работ на ценность объекта ЮНЕСКО, — пояснила Т. Прокофьева. — Если у минкульта РФ замечаний нет, проект отправят в МИД РФ , а потом в ЮНЕСКО».

Границы охранной зоны кремля известны — около 4 га. А границы буферной зоны размыты. Данные минкульта РФ и ЮНЕСКО не совпадают. По документам ЮНЕСКО буферная зона кремля — 115 га. По документам минкультуры РФ она в разы больше: охватывает и Старо-Татарскую слободу. Что будет, если всю эту площадь начнёт жёстко контролировать ЮНЕСКО? Кампания по сносу киосков может показаться детской забавой.

На 67 памятниках выявлены различные нарушения, озвучила итоги проверок за квартал Татьяна Прокофьева. Предписания суда о сносе самовольной постройки игнорирует даже ДУМ РТ. Оно на свой вкус застроило двор усадьбы по ул. Марджани, 16. Требования закона святые отцы не слышат. «Наверное, они в другом месте разрешения спросили — на небесах где-нибудь», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин

Градоначальник нашёл объяснение и для владельца исторического дома Каретникова — по ул. Баумана, 66. Тот обустроил внутренний дворик с кафе, а закон нарушил. «Наверное, к чемпионату мира стремился успеть, — предположил Ильсур Метшин. — Не поддерживаю, когда без разрешения… Но это же украсило улицу Баумана, город. Как говорит наш президент Рустам Минниханов , правда лежит где-то посредине. Собственникам нужно максимальное содействие, помогать нужно в оформлении…».

Главный архитектор помочь пыталась много раз. Устраивала совещания с собственниками домов по ул. Баумана, все вместе готовили проекты. «Но как только собственник понимает, что ему придётся вкладываться, все намерения уходят куда-то в песок», — сказала Татьяна Прокофьева. Очередное собрание с собственниками исторических зданий по ул. Баумана намечено на 10 августа.