Инвестпроект в Пушкиногорском районе признали стратегическим

Инвестиционный проект по строительству современного рекреационного комплекса «Креневка парк отель» в Пушкиногорском районе признан стратегическим, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Такое решение принято членами регионального Совета по инвестициям. Заседание прошло в понедельник, 6 августа, под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова

Проект предполагает возведение в деревне Креневка двух гостиниц на 50 номеров каждая, группы коттеджей, спа-бассейна, ресторана, конференц-зала и зоны активного отдыха с лодочной станцией, веревочным парком, горкой с подъемником. Планируемый объем инвестиций составляет 300 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 84. Реализация проекта рассчитана на 2018–2022 годы.

Инвестор Виктор Скибин отметил, что приоритетным является сохранение и рациональное использование богатства ландшафта, применение в строительстве натуральных материалов и экологически чистых источников энергии.

Он также обратился к врио губернатора с просьбой оказать содействие в ремонте существующей дороги до деревни Креневка и строительстве нового 1,5-километрового асфальтированного полотна, ведущего к объекту туризма. В связи с тем, что объект признан стратегическим, и в свете договоренностей с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым о возможности выделения дополнительного финансирования на создание обеспечивающей инфраструктуры туробъектов, Михаил Ведерников поручил госкомитету Псковской области по культуре и туризму включить указанные объекты в региональную заявку на 2019 год в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019–2025 годы».

В ходе заседания был также рассмотрен инвестпроект по созданию рыбоводного завода ООО «Галактика-О». Речь идет о строительстве инкубационного завода по производству малька ценных пород рыб в Гдове и садкового хозяйства для выращивания радужной форели на озере Велье в Опочецком районе. Инвестор готов вложить в проект 355 млн рублей и создать порядка 52 рабочих мест. Бюджетный эффект проекта оценивается в 8 млн рублей в год.

Генеральный директор ООО «Галактика-О» Марина Олина рассказала, что проект был рассмотрен еще 2 года назад, но необходимые земельные участки так и не были выделены. Кроме того, встал вопрос об экологической составляющей проекта. Марина Олина заверила членов Совета, что производство предусматривает три этапа очистки воды, поэтому загрязнение окружающей среды исключено.

По окончании презентации врио губернатора Михаил Ведерников поручил ответственных лицам в максимально короткие сроки определить статус земельных участков в Гдовском и Опочецком районах и проработать вопрос их выделения инвестору в первоочередном порядке.