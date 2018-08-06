Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции

Россельхознадзор с 6 августа 2015 года уничтожил более 26 000 тонн санкционной продукции. По большей части это продукция растениеводства, в основном — польские яблоки. Кроме того, уничтожена значительная часть турецких томатов, на которые некоторое время существовал запрет.

В утиль также было отправлено 862,3 тонны незаконно ввезенной животноводческой продукции — в основном молочной. Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из «санкционных» стран, идет с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС , Австралии, Норвегии и Канады. С августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина. Сначала запрет был введен на один год. Затем его несколько раз продлевали — до конца 2019 года.

Под запрет подпали мясо, молоко, рыба, а также производимая из них продукция, овощи и фрукты.

С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 20 мая 2017 год запрет на поставки соли снят для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.

С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов.