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Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции
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Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции 

Инфо 24 2 часа назад
Фото: Инфо 24
Россельхознадзор с 6 августа 2015 года уничтожил более 26 000 тонн санкционной продукции. По большей части это продукция растениеводства, в основном — польские яблоки. Кроме того, уничтожена значительная часть турецких томатов, на которые некоторое время существовал запрет.
В утиль также было отправлено 862,3 тонны незаконно ввезенной животноводческой продукции — в основном молочной. Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из «санкционных» стран, идет с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».
Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина. Сначала запрет был введен на один год. Затем его несколько раз продлевали — до конца 2019 года.
Под запрет подпали мясо, молоко, рыба, а также производимая из них продукция, овощи и фрукты.
С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 20 мая 2017 год запрет на поставки соли снят для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.
С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов.
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