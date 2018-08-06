«Росатом» будет развивать новые технологии в энергетике

Выпуск накопителей будет налажен на основе литий-ионных аккумуляторов. В настоящий момент выбраны два предприятия, на базе которых будут вестись разработки: НПО «Центротех» в городе Новоуральск Свердловской области и Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»), который является крупнейшим в России поставщиком продукции из лития.

В планах «Росатома» выпустить первый образец накопителя для троллейбусов и трамваев до конца 2018 года.

Новые разработки можно использовать в энергетике и транспортной сфере. Технология накопления электроэнергии будут востребованы частными и государственными транспортными компаниями, коммунальными организациями.

Эксперты считают, что емкость рынка накопителей электроэнергии к 2030 году составит порядка 18 млрд рублей.