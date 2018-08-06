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«Росатом» будет развивать новые технологии в энергетике
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«Росатом» будет развивать новые технологии в энергетике 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
«Росатом» будет развивать новые технологии в области систем накопления электроэнергии, сообщает сайт топливной компании ТВЭЛ, входящий в систему госкорпорации.
Выпуск накопителей будет налажен на основе литий-ионных аккумуляторов. В настоящий момент выбраны два предприятия, на базе которых будут вестись разработки: НПО «Центротех» в городе Новоуральск Свердловской области и Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»), который является крупнейшим в России поставщиком продукции из лития.
В планах «Росатома» выпустить первый образец накопителя для троллейбусов и трамваев до конца 2018 года.
Новые разработки можно использовать в энергетике и транспортной сфере. Технология накопления электроэнергии будут востребованы частными и государственными транспортными компаниями, коммунальными организациями.
Эксперты считают, что емкость рынка накопителей электроэнергии к 2030 году составит порядка 18 млрд рублей.
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