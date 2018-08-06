В Минстрое призвали россиян не беспокоиться о повышении платежей за ЖКХ

"Мы сейчас как раз проводим соответствующие процедуры с министерством экономического развития, как повышение НДС повлияет на услуги. Но я думаю, что мы с вами знаем, что граждане у нас защищены от роста платы. Поэтому даже если это отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно", — сказал Якушев журналистам.

"У нас ограничен рост платы. Вы платежку когда получаете, независимо от тарифа плата ограничена на сегодняшний день. У нас есть четкая установка, на сколько может расти плата… Тариф на платеж не влияет, платеж у нас ограничен законом", — пояснил министр.

Государство устанавливает порог роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, в этом году с 1 июля платежка могла вырасти не более чем на 4%.