Из грузчиков в миллионеры: путь к успеху Михаила Хубутии

Сын бизнесмена Михаила Хубутии был найден мёртвым в своей квартире на Малой Бронной. 26-летний Николоз покончил с собой. News.ru изучил карьерный путь Хубутии-старшего.

Покорение Москвы Михаилом Хубутием началось в 1980-е годы, когда его, жителя небольшого грузинского города, командировали в армию в подмосковные Химки. С тех пор бизнесмен добился больших успехов в столице и даже получил звание «оружейного барона».

Но, как следует из биографии на официальном сайте Хубутии, он не всегда жил в роскоши. Во время учёбы в Московском институте народного хозяйства им. Плеханова он был вынужден подрабатывать и по ночам разгружал вагоны. Выбиться в люди Хубутии помогли перестроечные 90-е: вместе с друзьями он открыл кооператив, который со временем перерос в торговый бизнес.

В основу бизнеса Хубутии легла охота. Отец предпринимателя был заядлым охотником, это хобби увлекло и сына. Свой первый небольшой охотничий магазин Хубутия открыл неподалёку от Казанского вокзала. Вскоре предприниматель уже занимался разработкой нового закона об оружии — к этому моменту он закончил юрфак МГУ

В 1999 году 33-летний Хубутия возглавил Министерство торговли Московской области. Приблизительно в это же время амбициозный мужчина познакомился с Иосифом Кобзоном . По слухам, именно артист свёл его с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым и его женой Еленой Батуриной . Якобы, именно влиятельные новые друзья посоветовали предпринимателю обратить внимание на стабильный рынок недвижимости.

Хубутия последовал совету. Он основал Торговый дом «Шатёр», который с того времени управляет 13 тыс. кв.м. торговых площадей Гостиного Двора. Сегодня здесь проходят международные выставки, различные городские мероприятия и шоу. Это одна из самых коммерчески рентабельных площадок города, которая находится в непосредственной близости от Кремля. По данным СМИ, в 2010 году выручка компании составила 345 млн рублей, а чистая прибыль — 24,7 млн рублей. Сегодня фирма Хубутии — уполномоченная компания столичного правительства по строительству гостиниц в Москве.

К слову, в Гостином дворе находится главный оружейный магазин предпринимателя — «Кольчуга». Здесь же расположился одноимённый ресторан, оформленный в стиле средневекового замка: столы из дуба, кованые светильники, шкуры животных на стенах. Всего Хубутия открыл пять оружейных салонов, все они находятся в Москве.

В 2014 году мэрия Москвы продала на аукционе 49% акций ОАО «Ильинское подворье», которое было создано специально для строительства бизнес-центра и отеля на базе Гостиного двора. Покупателем стало ОАО «Премьер Инвест», среди учредителей которого значится жена Хубутии Екатерина Джанашия . Кстати, остальные 51% «Ильинского подворья» также принадлежат непосредственно «Шатру».

В феврале этого года Хубутия опубликовал серию постов в Facebook, где заявил, что заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин угрожал его семье расправой. Бизнесмен, не сдерживая себя, написал в одном из сообщений: «Это животное стало миллиардером валютным, но ему всё мало! Гнобит весь город! Сколько можно его бояться?». Сейчас все записи удалены, но в сети можно найти скриншоты постов.

По версии СМИ, причиной конфликта стало желание Хубутии участвовать в строительстве Западного речного порта Москвы. Специально для этого мэрия учредила АО «Порт-Сити», в эту компанию хотел инвестировать бизнесмен, чтобы непосредственно заняться благоустройством порта. Но для реализации проекта власти Москвы выбрали другого подрядчика.