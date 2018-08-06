Губернатор одним кликом запустил подстанцию ЛОЭСК в Высоцке

Ленинградская областная электросетевая компания (ЛОЭСК) завершила строительство подстанции «Криогаз» на 110/10 кВ для нужд одноименного завода и жителей города Высоцк. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко одним кликом компьютерной мыши запустил объект.

Подстанция «Криогаз» была построена в предельно сжатые сроки (всего за год), однако стала самым современным электросетевым объектом не только в России, но и в Европе. Уникальность проекта — в полной автономности. Благодаря системе телемеханики специалисты высоковольтной службы северного филиала ЛОЭСК будут управлять объектом из Выборга. Для обеспечения безопасности на подстанции установлены охранная сигнализация, система пожаротушения, а также 24 камеры видеонаблюдения, которые будут транслировать происходящее на подстанции со всех точек в режиме реального времени. «Обычно для поддержания работы подстанции требуется четыре-пять человек, здесь же постоянное присутствие персонала не требуется в принципе. В случае нештатной ситуации сюда прибудет оперативно-выездная бригада», — сообщил генеральный директор ЛОЭСК Дмитрий Симонов

На всех линиях, ведущих к потребителям, установлены вакуумные выключатели, отвечающие всем современным энергетическим стандартам. «С особой гордостью хочу подчеркнуть, что при реализации проекта использовалась только российская продукция, так что мы полностью поддерживаем политику импортозамещения», — сообщил главный инженер Северного филиала ЛОЭСК Михаил Конюхов.

Подстанция строилась в первую очередь для потребностей терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа завода «Криогаз», однако электросетевой объект запитает и часть города Высоцк. Сейчас там работает технологически устаревшая подстанция. Выделенная мощность нового объекта ЛОЭСК составляет 25 МВА. Подстанция имеет вторую категорию надежности, а значит, в случае нештатной ситуации будет работать по резервной схеме.

«Отрадно, что в Ленобласти строятся не просто электросетевые объекты, а лучшие объекты, причем лучшие не только в нашей стране, но и в Европе. Также отрадно, что у нас реализуются проекты, которые решают не только проблемы бизнеса, но и делают жизнь жителей Ленинградской области лучше, ведь подстанция повысит надежность электроснабжения социальных и жилых объектов Высоцка», — сказал Александр Дрозденко.

Дмитрий Симонов добавил, что проект был реализован без участия бюджетных средств, строительство подстанции оплатило руководство завода «Криогаз». «Этот проект не ограничивается строительством подстанции, для ее работы мы провели капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе на территории Высоцка. Если подсчитать все эти расходы, то инвестиции в проект составили около миллиарда рублей», — пояснил он.

Отметим, это не единственный проект ЛОЭСК, способствующий повышению надежности электроснабжения Высоцка. К 2020 году компания планирует построить линию электропередач на 110 кВ между подстанциями «Криогаз» и «Попово-Тяговая» для нужд завода «Криогаз» и города.