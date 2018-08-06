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Переселять обитателей аварийного жилья пока некуда
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Переселять обитателей аварийного жилья пока некуда 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Обитателей трехсот с лишним калужских домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу после 2012 года, пока переселять некуда. Об этом 6 августа на планерке в городской управе сообщил начальник управления ЖКХ Виктор Устинов. «На уровне федерации принимаются изменения в жилищное законодательство, которые позволят расселять такие дома согласно срокам. Изменения в закон должны быть приняты 1 января 2019 года, где будет определен порядок финансирования этих мероприятий и софинансирования. И после принятия данного закона и определения источника финансирования данные дома, которых в Калуге достаточно большое количество, будут расселяться так же, как это было с домами, признанными аварийными до 2012 года», — сказал он. Устинов сообщил об этом после того, как на планерке было продемонстрировано фото двухэтажного деревянного дома №16а на улице Войкова (на фото). Этот дом был признан аварийным в 2016 году. Расселить его жильцам пообещали в сентябре 2019 года. По мнению Устинова, это реальный срок. В том случае, конечно, если к этому времени Калуга получить финансирование из федерального бюджета. Большая часть домов, признанных аварийными до 2012 года уже расселена. Своей очереди осталось дождаться лишь восьми.
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