Назван «крайне привлекательный» для инвестора долгострой Абасова

Сегодня, 6 августа, в правительстве Саратовской области проходит заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков. Участники совещания рассматривают вопросы так называемой «группы Абасова», скандального застройщика Алексея Абасова, арестованногопо обвинению в мошенничестве при возведении 12-ти многоквартирных домов.

В ходе заседания с докладом по каждому из объектов выступил глава Саратова Михаил Исаев . По словам градоначальника, квартиры во всех пяти домах ООО «Миал-Девелопмент» (дом на 4-м Чернышевском проезде и четыре дома на улице Зерновой) купили 287 человек.

В свою очередь присутствующий на совещании конкурсный управляющий Дмитрий Храмов рассказал, что все дома участвуют в банкротстве. В суде он распознает сомнительные сделки и находит помещения, которые Абасов оформил на аффилированных лиц.

Далее Михаил Исаев рассказал, что также остается недостроенным здание, расположенное по адресу: улица Ново-Астраханская, 38, возведенное лишь на 10%. В нем Алексей Абасов успел продать 110 квартир.

Как заявил представитель конкурсного управляющего Вячеслав Андронов, указанный объект является самым перспективным в плане завершения строительства. По его словам, за застройщиком были закреплены два земельных участка, которые, предположительно, были фиктивно проданы.

«Если мы сможем завести в конкурсную массу два этих участка, то тогда объект становится крайне привлекательным для инвестора», — отметил Андронов.