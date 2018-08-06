Разберутся юристы: в Симферополе создана рабочая группа по «Крымской розе»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. Власти крымской столицы приняли решение создать рабочую группу для разрешения конфликта между застройщиком массива «Крымская роза» и владельцами самовольно возведенных строений на улице Никанорова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

"Принято решение о создании рабочей группы, которая начнет работу уже завтра. В ее состав войдут юристы, представляющие интересы граждан, а также представители предприятия-застройщика. Кроме того, для консультаций могут быть привлечены сотрудники правового департамента администрации", — отметил глава администрации города Игорь Лукашев во время рабочей встречи с местными жителями.

Мэр крымской столицы напомнил, что строительство нового микрорайона осуществляется в рамках инвестиционного соглашения, согласно которому на территории будут построены группа жилых комплексов, три детских сада, школа, дворец водных видов спорта, организована парковая зона и спортивные площадки. Мэр Симферополя также пообещал лично посетить стройку, чтобы проверить «каким образом установлен забор».

Владельцы самостроев в свою очередь рассказали симферопольскому главе, что проживают в данном районе более 10 лет и неоднократно пытались узаконить свои строения, однако не смогли добиться положительного решения.

"Весомые правовые основания для нахождения на этих земельных участках у вас отсутствуют, — указал владельцам незаконных строений Лукашев. — Фирма-застройщик имеет полный пакет разрешительной документации для ведения строительства. Разрешаться данная проблема должна исключительно в рамках переговоров между застройщиком и владельцами самостроев".

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При этом предприятие-застройщик готово произвести оценку имущества и выплатить компенсации его жителям. На данный момент компании удалось решить вопрос с владельцами 26 строений, которым выплатили более 43 млн рублей компенсации. Также планируется в ходе переговоров определить судьбу еще четырех домов: в том случае, если их владельцы откажутся от денежной компенсации и не снесут строения, демонтаж будет произведен в судебном порядке, заявили в администрации Симферополя.