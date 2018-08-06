Мэрия Екатеринбурга планирует расширить зону платной парковки в пять раз

Администрация Екатеринбурга намеревается расширить платное парковочное пространство в городе с почти 2,5 тыс. мест до 12 тыс. или примерно в пять раз, [пишет] (https://ura.news/news/1052345616) URA.RU со ссылкой на мэрию.

Также планируется внести изменения и в тарифную политику. В настоящее время в городке платят за парковку 30 руб. в час в любое время, но мэрия хочет ввести бесплатную парковку в ночное время.

«Также разрабатываются резидентные карты и более гибкие тарифы. Сроки введения новых тарифов еще не определены», — отметили в мэрии Екатеринбурга.