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Мэрия Екатеринбурга планирует расширить зону платной парковки в пять раз
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Мэрия Екатеринбурга планирует расширить зону платной парковки в пять раз 

Rambler News Service 9 часов назад
Администрация Екатеринбурга намеревается расширить платное парковочное пространство в городе с почти 2,5 тыс. мест до 12 тыс. или примерно в пять раз, [пишет] (https://ura.news/news/1052345616) URA.RU со ссылкой на мэрию.
Также планируется внести изменения и в тарифную политику. В настоящее время в городке платят за парковку 30 руб. в час в любое время, но мэрия хочет ввести бесплатную парковку в ночное время.
«Также разрабатываются резидентные карты и более гибкие тарифы. Сроки введения новых тарифов еще не определены», — отметили в мэрии Екатеринбурга.
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