Время пошло: судьба «Малины» решится через полгода

Сегодня Арбитражный суд Свердловской области ввел внешнее управление в отношении ООО «Малина Медиа». Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил политтехнолог и один из кредиторов интернет-канала Платон Маматов. Внешнее управление продлится до февраля 2019 года. Иск подало ООО «Малина Медиа». По сути интернет-телевидение банкротит само себя.

Иск был подан торого июля. Исковые требования — около 21 миллин рублей. Если в течение полугода долги будут возвращены, встанет вопрос — быть или не быть «Малине». Если же все долги не будут возращены, то уральское интернет-телевидение будет признано банкротом.

Маматов выкупил 20-миллионный долг ООО «Малина Медиа» перед «Четвертым каналом». Данное общество в течение нескольких лет получало займы от «Четверки», но вернуло лишь часть. Политтехнолог пытается отсудить деньги через суд. В ноябре прошлого года екатеринбургский пиарщик подал на Екатерину Дегай иск. Если «Малина» вдруг окажется неплатежеспособной, то кредитор будет требовать деньги именно с них.

Отметим, согласно аудиту полученные в качестве займа от «Четвертого канала» деньги на развитие «Малины» использовались не по назначению. Так, аудиторы зафиксировали сомнительные финансовые сделки. Например, руководство канала заплатило крупную сумму за юридическое обслуживание фирме ООО «Центр структурирования бизнеса и налоговой отчетности». Известно, что руководителем этой компании является Ярослав Савин — муж Ольги Чебыкиной

«Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай очень много говорили о том, насколько мощным и популярным проектом является их «Малина». По их словам, это было едва ли не лучшее интернет-телевидение в стране. И уже постфактум выяснилось, что все заёмные средства девушки пустили вовсе не на развитие «Малины». Они просто вывели деньги в личное пользование и отказались их возвращать», — утверждает Платон Маматов.

Кроме того, сегодня Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай проиграли Маматову третий процесс по делу о 20-миллионном долге. Кассационный суд признал займ существующим и подлежащим возврату. Теперь решение о выплате этой суммы «Малиной» является окончательным и пересмотру уже не подлежит.

«Руководство интернет-телевидения самостоятельно подало заявление о банкротстве. Именно на основании него суд решил ввести процедуру наблюдения. Это их право, но долги возвращать надо будет всё равно. Поэтому в ближайший месяц подам заявление о включении меня в реестр кредиторов «Малины», — рассказал журналисту «ФедералПресс» Платон Маматов.

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