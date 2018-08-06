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На левом берегу Воронежа построят спортивный кластер
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На левом берегу Воронежа построят спортивный кластер 

Вести Воронеж 8 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Его ключевым объектом станет Центр гребли на байдарках и каноэ. На старой дамбе воронежского водохранилища появится спортивный кластер. Об этом рассказал руководитель департамента строительной политики региона Олег Гречишников в понедельник, 6 августа. В состав кластера войдут Центр гребли на байдарках и каноэ, футбольное поле и хоккейная ледовая арена. Ключевым объектом кластера станет Центр гребли на байдарках и каноэ. Стоимость объекта составит около 700 млн рублей. 300 из них выделит федеральный бюджет. Торги на право возведения спортсооружения планируется объявить уже в августе, а контракт с победителем заключить в сентябре. Окончание строительных работ намечено на сентябрь 2019 года. Проект Центра гребли на байдарках и каноэ в 2015 году выполнил институт «Гипрокоммундортранс». Общая сметная стоимость строительства первоначально составила 962 млн рублей, однако впоследствии его пришлось удешевить. Спортивный объект, который займет площадь в 14,5 га, будет состоять из тренировочной и соревновательной баз. Соревновательная зона будет включать в себя гребную дистанцию на 1 тыс. метров, оборудованную в соответствии с требованиями Международной федерации гребли на байдарках и каноэ, и эллинги на 100 лодок. Для зрителей построят трибуны на 400 мест На тренировочной базе возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя спортивными залами и плавательным бассейном. Также там разместятся спортивные площадки для пляжного футбола и волейбола и универсальная открытая спортплощадка. По проекту, рядом с ФОКом проложат велодорожку.
Центр гребли на байдарках и каноэ станет одним из трёх крупных спортсооружений, которые планируется разместить на левом берегу водохранилища. Так же там, согласно концепции планировки прибрежной территории общей площадью 175 га, появится Центр мужской гимнастики и Центр гребного и парусного спорта. Кроме того, на набережной построят храмовый комплекс в честь Святителя Митрофана и сухой док для «Гото Предестинации». Там же уже возвели торговый центр «Европа». Объекты свяжут прогулочными и велосипедными маршрутами, разместят там кафе, спортивные площадки и пункты проката спортинвентаря. Проект планировки территории от Вогрэсовского моста до улицы Димитрова разработал БУ ВО «Нормативно-проектный центр» по заказу регионального управления архитектуры и градостроительства. Ожидается, что на ближайшее десятилетие он станет основой для развития левобережной части города. Елена ГончароваФото предоставлено проектным институтом «Гипрокоммундортранс»
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