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Программа по улучшению жилищных условий молодых семей будет продолжена
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Программа по улучшению жилищных условий молодых семей будет продолжена 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках подготовки бюджета на 2019-2021 годы начал серию отраслевых совещаний по расходам госказны на конкретные направления. Проект федерального бюджета должен быть внесен в Государственную Думу до 1 октября. «В новом бюджетном цикле мы должны сосредоточиться на достижении основных целей национального развития, которые сформулированы в майском указе президента, предусмотреть все необходимые для этого средства, конечно, не забывая о традиционных для бюджетной политики нашей современной задачах об обеспечении макроэкономической стабильности», — заявил глава кабинета министров.
Приоритетом бюджета остается выполнение социальных обязательств государства. Чтобы ресурсы были сконцентрированы на главных направлениях, сейчас идет подготовка 12 национальных проектов с конкретными контрольными и итоговыми показателями. В ближайший месяц правительству предстоит определить объем средств, которые будут выделены для развития науки, здравоохранения, образования, других секторов социальной сферы, для поддержки промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и строительства. Лимиты министерство финансов главным распорядителям уже озвучило, но, как это всегда и бывает, у министерств и ведомств есть свои предложения. «Чтобы согласовать подходы еще раз хотел бы обратиться к моим заместителям, нужно оперативно провести дополнительные совещания с коллегами», — распорядился Медведев.
На первом совещании обсудили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. «Все последние годы мы много занимаемся этими вопросами: стараемся сделать рынок строительных и коммунальных услуг более современным и более прозрачным, расселяем аварийное, ветхое жилье, создаем условия для того, чтобы ипотечные кредиты становились все более доступными как можно большему числу людей, помогаем регионам со строительством необходимой инфраструктуры», — напомнил премьер-министр.
Теперь президент поставил цель, чтобы не менее 5 миллионов семей ежегодно улучшали свои жилищные условия. «Эта программа становится все более востребованной, а стало быть, мы ее будем продолжать», — заверил глава правительства. Дополнительно он обратил внимание на обязательства государства по обеспечению жильем ветеранов.
Министерство строительства и ЖКХ озвучило ряд инициатив по дополнительному финансированию программ, и традиционно натолкнулось на соображения Минфина. «Предложения по дополнительным бюджетным ассигнованиям должны быть основаны предельно четко. Надо реально оценивать наши ресурсы, которые мы имеем. Все мероприятия, а значит, и деньги, которые мы под них выделяем, должны быть увязаны в единую системы», — предупредил Дмитрий Медведев, предложив еще раз проанализировать, какие средства могут быть выделены из казны.
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