Что изменилось за четыре года ответного продэмбарго

Продовольственное эмбарго президент страны ввел 6 августа 2014 года в ответ на антироссийские санкции. Под запрет попали свинина и говядина, птица, сыры и молочная продукция, орехи и фрукты, прочее продовольствие и сельхозпродукция из США, стран Евросоюза , Канады, Австралии и Норвегии.

Тогда россиян некоторые эксперты начали пугать дефицитом еды и разгулом продовольственной инфляции. Впечатлительные граждане даже повезли в чемоданах из-за рубежа испанский хамон и французский пармезан.

Больше всего от ответных мер пострадали, например, производители свинины из Германии, Дании и Канады. Туго пришлось польским производителям яблок и ягод. Импортеры пытались поставлять продукцию на российский рынок в обход запретов. С 2015 по 2017 год Россельхознадзор уничтожил более 26 тысяч тонн «санкционки». Больше всего было фруктов и овощей — почти 25 тысяч тонн, в основном яблоки из Польши и томаты из Турции, сообщает ведомство.

Поначалу нелегко пришлось и российским предприятиям. Когда ввели специальные экономические меры, многие утверждали, что российское производство колбас и сосисок остановится, так как много импортировалось свинины, практически неоткуда было взять сало — шпик, рассказывает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин . «Но производители очень быстро переориентировались на российских поставщиков и стали больше использовать мясо птицы», — говорит эксперт.

Подросли также цены на продовольствие. В аналитическом агентстве АКРА отметили, что средняя продовольственная корзина для россиян стала стоить в среднем на два-три процента больше к 2018 году. А вклад продэмбарго в ВВП составил минус 0,2 процентного пункта.

Российские колбасы ничем не уступают тем же самым итальянским или испанским

Однако никакого дефицита не случилось, некоторым секторам отечественного агропрома ответное эмбарго помогло нарастить производство.

"Продэмбарго, а также снижение курса рубля стало экономическим барьером на пути импорта в Россию. На внутреннем рынке окрылись новые возможности для производства молочной продукции", — говорит исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов

Серьезно укрепили свои позиции российские производители сыров. Традиционные российские мягкие сыры, как, например, адыгейский, заняли свое место на полке в магазинах, отмечает эксперт. Увереннее стали чувствовать себя производители мясной продукции. «У нас есть своя продукция, например, тамбовский окорок, копчености. Наши сырокопченые и сыровяленые колбасы ничем не уступают тем же самым итальянским или испанским. Это просто другой вкус», — говорит Сергей Юшин.

На рынке овощей и фруктов ответное продэмбарго усилило действие введенных Россельхознадзором с 2013 года временных ограничений на ввоз зарубежной продукции. Сети активно продвигали на наш рынок зарубежные овощи, рассказывает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников . После введения ответных мер произошел поворот к отечественному производителю. Но и сами российские аграрии постарались, отмечает он. «Сельхозпроизводители вложили серьезные суммы в приобретение оборудования для первичной обработки овощей, их упаковки и предпродажной подготовки, — говорит Красильников.

Увеличению российского сельхозпроизводства также способствовали меры господдержки. В конечном итоге ответное эмбарго имело положительный эффект, но сейчас ситуация иная, отмечают эксперты. Необходимо выходить на международные рынки с готовой продукцией и повышать ее качество, чтобы уверенно конкурировать с зарубежными производителями, считают они.

»Запрещенка" как новый термин

Леонид Крысин, социолингвист, главный научный сотрудник Института русского языка РАН

Русский язык — язык грамматической формы. В нем слова приспосабливаются друг к другу в высказывании. Зазвучавшая ныне «запрещёнка» в приспособлении к речи конкурирует с неологизмом «санкционка». И большой социолингвистический вопрос, чья возьмет? На первый взгляд, у «запрещёнки» шансов на врастание в русский язык больше: образовано от русского слова «запретить», а в советский период «запрещенка» означала элемент цензуры — запрет к публикации того или иного произведения.

"Санкционка" — мало того что лексическое новшество, которое внедряет экономическое сообщество, так оно еще и англицизм. От англицизмов в последние годы наступила усталость языка и его разборчивость языка в переваривании иностранных заимствований. И если заимствованное слово не может изменяться, то оно со временем уходит. Как, например, ебитда. Ebitda (англ.) — прибыль до выплаты процентов и налогов. Его носители — сообщество экономистов — приделывают слову окончания и предлоги, иронизируют над ним, а оно, если звучит, то «стыдно». Но живет в экономическом словаре. Как, «запрещенка» и «санкционка».

Есть два сценария жизни таких слов. Первый — их естественная смерть. Что, с точки зрения науки, идеальный способ развития русского языка. В этом смысле, если прогнозировать филологическую судьбу «запрещенки» и «санкционки», я бы сказал, что вряд ли эти слова выйдут за рамки экономического словаря. Все же причина их происхождения искусственная — санкции, а слова любят расти в естественных условиях, в которых «запрещенке» и «санкционке» места не просматривается.