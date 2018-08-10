В первом полугодии водители отказались оплачивать более 11 млн штрафов

В первые шесть месяцев 2018 года российские водители накопили 11,3 млн неоплаченных штрафов. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По данным ведомства всего на принудительном исполнении у судебных приставов находилось 19,6 млн постановлений о взыскании административных штрафов с водителей: часть невзысканных долгов перешла еще с прошлого года. В итоге приставы успели закрыть 7,7 млн исполнительных производств по линии Госавтоинспекции на общую сумму 6,2 млрд рублей.

Отмечается, что за аналогичный период у судебных приставов находилось 21,8 млн постановлений, а взыскано было штрафов на общую сумму 7,1 млрд рублей.

В ведомстве объяснили, что уменьшение общего количества штрафов, выписанных автомобилистам, снижается из-за количества самих постановлений ГИБДД, предъявленных приставам на исполнение. А снижение суммы по взысканным штрафам — положительным влиянием скидки в 50%, которую можно получить при оплате долга в двадцатидневный срок.