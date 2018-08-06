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Родственники Назарбаева скупают активы в России
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Родственники Назарбаева скупают активы в России 

News.ru 7 часов назад
Фото: News.ru
Россия стала привлекательной страной для вложений крупных предпринимателей из Казахстана. Почти все бизнесмены, чьи фамилии занимают первые строчки рейтинга самых богатых людей казахстанского Forbes, не просто имеют в РФ недвижимость и производственные предприятия, но и активно наращивают свои активы.
В начале месяца стало известно, что крупный казахстанский производитель меди, компания KAZ Minerals, покупает у российского предпринимателя Романа Абрамовича и его бизнес-партнёра Владимира Абрамова находящееся на Чукотке Баимское месторождение. Изначально на залежи, запасы которых специалистами оцениваются в 23 млн тонн меди и 2 тысячи тонн золота, претендовали российские компании «Норникель» Владимира Потанина и «Русал» Олега Дерипаски. Но в итоге лучшие условия были предложены компанией, принадлежащей самому богатому человеку Казахстана — Владимиру Киму. Общее вознаграждение за месторождение составит $ 950 млн, пишет издание «Фергана». Общее состояние Кима журнал Forbes оценивает в $3,4 млрд Ранее ему принадлежали пять рудников и обогатительных фабрик в Казахстане и один рудник с фабрикой в Киргизии. В этом году он решил увеличить масштаб своего бизнеса за счёт активов в России. Владимир Ким — не единственный казахстанский предприниматель, инвестирующий в российскую экономику. Другие богатейшие люди республики давно вкладывают средства в развитие бизнеса в соседней стране.
Состояние второго в списке казахстанского Forbes предпринимателя Тимура Кулибаева оценивается в $3,2 млрд Помимо различной собственности на родине, Кулибаев имеет интересы и в России. Например, он входит в совет директоров «Газпрома». Примечательно, что предприниматель считается частью казахстанской политической элиты: он женат на дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динаре, которая в рейтинге богатейших людей страны занимает третью строчку с состоянием в $3,1 млрд
facebook.com/kazminerals
Другой хороший знакомый Нурсултана Назарбаева бизнесмен Булат Утемуратов, работавший ранее на различных государственных должностях, в списке Forbes находится на четвёртой позиции с состоянием в $2,6 млрд Ему принадлежит бизнес в разных странах мира, в том числе и в Европе. Среди прочих его активов — сеть гостиниц в Москве.
На пятом месте в списке самых богатых казахстанцев с состоянием $2,3 млрд расположился Алиджан Ибрагимов. Он не имеет непосредственных активов в России, зато тесно связан с российским бизнесом: более 70% выручки его компании «Алюминий Казахстана» получено от поставок сырья «Русалу».
Бизнесмен Кайрат Боранбаев занимает 12-е место в топ-самых богатых людей Казахстана с состоянием $390 млн Он приходится тестем младшего внука Нурсултана Назарбаева Айсултана. До недавнего времени считался одним из крупнейших владельцев франшизы McDonald`s в Казахстане и Белоруссии. В прошлом году Кайрат Боранбаев приобрёл ещё 75 ресторанов сети уже в 13-ти российских регионах.
Global Look Press/Nikolay Titov
Давно в России обосновался бизнес Айдына Рахимбаева, занимающего 14-ю строчку Forbes с имуществом на $370 млн Его компания BI Group много лет строит элитные жилые комплексы в Москве и Санкт-Петербурге, в Казахстане фирма считается одним из крупнейших получателей господрядов на строительство зданий, реконструкцию автодорог и систем водоснабжения.
По мнению экспертов, ведущие предприниматели Казахстана опасаются за сохранность своего бизнеса на родине из-за возможных политических рисков попасть в немилость к руководству республики, а потому предпочитают диверсифицировать вложения. При этом Россия привлекательна географической близостью и относительной простотой ведения дел: например, в Китае казахстанцам открыть бизнес намного сложнее.
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