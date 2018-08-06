Президент подписал закон о новых правилах сноса самостроя 

Теперь к самовольным постройкам не будут относиться объекты, возведенные с нарушениями, но построенные по согласованию и с разрешения властей. Кроме того, уточняется порядок сноса объектов капстроительства. Фото: www.protarif.info Новые правила регламентируются Законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», который 3 августа подписал Президент Владимир Путин. И с этого же срока документ вступил в силу. Как уже сообщал портал ЕРЗ, данный закон был подготовлен Комитетом по госстроительству и законодательству Госдумы РФ и принят в третьем чтении в конце июля. Основная его цель — оградить физических и юридических лиц, владельцев уже возведенных строений и зданий от возможного самоуправства местных властей, часто инициирующих снос самовольных построек (так называемый самострой) во внесудебном порядке. По сути, Закон запрещает органам местного самоуправления сносить дома на частных землях. Теперь это будет возможно только в случае, если самострой создает угрозу жизни и здоровью окружающих. Согласно новому закону отныне самовольная постройка может быть снесена только в судебном порядке, а не по решению органа местного самоуправления. Но только в случае, если право собственности на объект зарегистрировано в ЕГРН и, если постройка является жилым домом (включая многоквартирные и садовые дома). На снос самовольной постройки владельцу отводится срок от трех месяцев до одного года. При этом у правообладателя есть возможность привести самовольную постройку в соответствие с установленными требованиями в течение от полугода до трех лет, после чего на такой объект может быть оформлено право собственности. Фото: www.yugopolis.ru Новым законом вносятся соответствующие изменения в целый ряд законодательных актов РФ, в том числе Градостроительный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный, Земельный и Лесной кодексы РФ, федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «О государственной регистрации недвижимости». В частности, Градостроительный кодекс РФ дополнен главой 64: «Снос объектов капитального строительства». Она регламентирует: • общий порядок сноса объектов капстроительства; • особенности сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями; • особенности сноса объектов капстроительства в зонах с особыми условиями использования территорий. Фото: www.muzkult.ru