Деловые объединения призвали предпринимателей выйти из тени 

Надежды на амнистиюСальдированная прибыль предприятий в 2017 году упала на 8,5 процента. Доля доходов от предпринимательской деятельности в структуре доходов населения снизилась за четыре года с 9,4 до 7,6 процента. За десять лет — с 2007-го по 2017-й — производительность труда в России не выросла, как и доля инвестиций в ВВП (около 18 процентов). "Этому не смогли эффективно противодействовать ни активная промышленная политика и деятельность государственных институтов развития, ни многочисленные меры господдержки экономики, ни деофшоризация, ни способствующая экспорту и импортозамещению девальвация рубля, ни сравнительно стабильная налоговая система. И уж тем более налоговая амнистия двухлетней давности", — говорит Игорь Вдовин, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей. На нынешнюю амнистию капитала государство возлагает большие надежды, как на более выгодную для предпринимателей, однако пока никто не смог доказать, что средний и крупный бизнес начнет активно возвращать капитал из-за рубежа и инвестировать в РФ, отмечает он. Налоги опережают ВВПЗато вместо неоднократно обещанного снижения административного давления на бизнес со стороны контрольных и надзорных органов в сферах налогообложения, безопасности и технического регулирования предприниматели столкнулись с противоположным процессом. Административное давление серьезно усилилось благодаря активному развитию новейших информационных технологий. «Искусственный интеллект стал мощным фактором роста эффективности административного давления и формирования готовности деловых кругов к выходу из тени и обелению своего бизнеса», — считает Антон Данилов-Данильян, сопредседатель "Деловой России" и председатель Общественного совета при минпромторге. В результате работы Федеральной налоговой службы (ФНС) собираемость НДС значительно выросла. В 2016 году объем поступлений налога в федеральный бюджет по отношению к ВВП оказалось больше на 11 процентов, чем в 2014 году. В 2017 году этот процесс продолжился. ВВП вырос всего на 1,5 процента, а общие поступления в федеральный бюджет — на 32 процента, от налога на прибыль — на 19 процентов, поступления НДС выросли на 16 процентов. Правда, увеличилась и задолженность по платежам в бюджет предприятий обрабатывающей промышленности — на 12 процентов. В 2017 году ВВП вырос всего на 1,5 процента, а общие поступления в федеральный бюджет — на 32 процентаВ целом с 2013 года рост налогов на 16 процентных пунктов опередил рост экономики — кривые темпов роста сбора налогов и темпов роста ВВП расходятся все сильнее и не в пользу ВВП. «Продолжение этой очевидной тенденции с учетом крайне низких прогнозов темпов роста ВВП приведет к дальнейшему падению прибыльности бизнеса и снижению конкурентоспособности российской юрисдикции, к невозможности финансово обеспечить выполнение всех тех задач, которые были обозначены в майском указе, — полагает Антон Данилов-Данильян. — Мелкий бизнес и самозанятые граждане в основном останутся в тени, максимально игнорируя современные технологии расчетов и предпочитая налично-денежные платежи и расплату банковскими картами. Малый, средний и крупный частный бизнес так и не перейдут к активной модели развития, придерживаясь стратегии выживания, уступая все расширяющемуся госсектору и концентрируясь на его обслуживании». Гарантия забвенияЧастная коммерческая инициатива активизируется, только если доверие между бизнесом и властью восстановится. Правительству следует создать условия для вывода бизнеса из серой зоны экономики при сохранении и даже увеличении собираемости налоговых платежей. «Для этого нужно обеспечить добровольный отказ всех без исключения государственных органов от проведения проверок и расследований в отношении каждого обеляющегося бизнеса, его владельцев и управляющих по всем вопросам, имевшим место до момента объявления о выходе из тени, — уверен Андрей Шубин, исполнительный директор „ОПОРЫ России“. — Для этого нужен указ президента, содержащий прямой запрет на проведение таких проверок и расследований. Такая амнистия будет впервые иметь комплексный характер и даст каждому предпринимателю надежную гарантию „забвения“ всех прошлых его грехов после присоединения к „хартии добросовестного бизнеса“. Нет тех, кто не нарушалМногие считают, что несправедливо уравнивать бизнес, плативший все налоги, с тем, кто раньше добросовестностью не отличался. Однако, как показывают опросы РСПП руководителей компаний, даже сверхкрупный бизнес, имеющий в штате десятки юристов, инженеров, технологов, не знает всего объема обязательных требований к нему, содержащихся в десятках тысяч документов — от федеральных законов до приказов отраслевых ведомств и решений муниципалитетов. „Всегда есть риск, что очередной проверяющий предъявит что-то новенькое из хорошо забытого старого. В итоге нет ни одного владельца бизнеса, который может уверенно сказать про себя, что он полностью работает „в белую“. Есть менее добросовестные, более добросовестные, но нет тех, кто вообще не нарушал“, — констатирует Андрей Шубин. Кроме того, нужно посчитать рост реальной налоговой нагрузки и иных издержек, вытекающих из норм российского законодательства, для каждой отрасли в случае отказа предпринимателей от использования серых и черных схем, считают в Объединенном экспертном совете Координационного совета предпринимательских союзов России. Проверка чек-листов»Надо завершить начатую разработку ведомствами чек-листов — документов с обязательными требованиями, де-факто проверяемыми контрольными органами. Остальные требования необходимо сделать добровольными, — говорит Игорь Вдовин. — Все эти расчеты и чек-листы надо выверить с представителями бизнеса обеляющихся отраслей и в течение года внести изменения в законодательство, обеспечив снижение ставок некоторых налогов и изменение размеров иных обязательных требований ради уменьшения затрат на их соблюдение". Важно, чтобы обязательные требования из чек-листов не менялись максимально долго. Тогда и бизнесу, и судьям, и самим проверяющим будет несложно разобраться в самом предмете проверочной работы, а прокуратуре, ведущей реестр чек-листов, станет проще обеспечивать должный надзор в этой сфере, убежден Антон Данилов-Данильян. Параллельно деловые объединения должны сообща привлекать предпринимателей разных отраслей к подписанию соглашений о принципах работы «в белую». Называться это может как угодно — хартии добросовестного бизнеса, этические декларации, кодексы честной конкуренции — лишь бы работало. Хартия, но не сговорОпыт заключения отраслевых соглашений широко представлен в мире. Они использовались даже в самых либеральных рыночных системах, в том числе в США. Во время Великой депрессии при посредничестве Национальной администрации восстановления промышленности (НАВП) предприниматели каждой отрасли хозяйства заключали между собой «кодексы честной конкуренции», в которых договаривались на равных условиях об основах предпринимательской деятельности. Например, о единых ценах, фиксированном объеме производства, продолжительности рабочего времени, уровне зарплаты или условиях кредита. Тогда система охватила около 95 процентов предприятий США, в результате уже за первый год деятельности НАВП объем производства вырос на 45 процентов. Правда, чем больше вопросов пытаются регулировать подобными кодексами и хартиями, тем больше выше шансы, что их признают антиконкурентным сговором. Так, та же американская НАПВ была запрещена уже через два года после создания. Впрочем, в России сейчас нет кризиса, поэтому можно использовать чужой опыт подписания хартий без нарушений антимонопольного законодательства, полагает Андрей Шубин. Не нужно даже специально создавать новые учреждения или союзы, достаточно скоординироваться имеющимся деловым объединениям.