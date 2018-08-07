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УФАС обвиняет исполком Казани в передаче земель Колесову без торгов — СМИ
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УФАС обвиняет исполком Казани в передаче земель Колесову без торгов — СМИ 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Дело о незаконной передаче мэрией Казани земельного участка на Оренбургском тракте рассмотрит Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану. Как пишет РБК, земли были переданы компании «Кан Авто» Александра Колесова, на участках расположились автомобильные салоны Renault и Nissan. Проведенный антимонопольщиками мониторинг показал, что в аренду земли передали без проведения торгов. В апреле 2018 году возбудили дело, однако рассматриваться по существу оно будет только 14 августа, объясняют журналисты. Если УФАС РТ удастся доказать незаконность передачи земель, через суд будут добиваться сноса построенных на участке автомобильных салонов. Александр Колесов — сын генерального директора «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николая Колесова.
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