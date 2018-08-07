Дело о незаконной передаче мэрией Казани земельного участка на Оренбургском тракте рассмотрит Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану. Как пишет РБК, земли были переданы компании «Кан Авто» Александра Колесова, на участках расположились автомобильные салоны Renault и Nissan. Проведенный антимонопольщиками мониторинг показал, что в аренду земли передали без проведения торгов. В апреле 2018 году возбудили дело, однако рассматриваться по существу оно будет только 14 августа, объясняют журналисты. Если УФАС РТ удастся доказать незаконность передачи земель, через суд будут добиваться сноса построенных на участке автомобильных салонов. Александр Колесов — сын генерального директора «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николая Колесова.