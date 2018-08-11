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В детской поликлинике Воронежа осенью начнётся капитальный ремонт
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В детской поликлинике Воронежа осенью начнётся капитальный ремонт 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Работы обойдутся в 5,5 млн рублей. В Воронеже начали поиск подрядчика для проведения капитального ремонта здания детской поликлиники №11, расположенной на улице 60 Армии, 4. Стоимость работ — 5,5 млн рублей, следует из аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок в пятницу, 10 августа. Деньги выделят из облбюджета. Заказчиком выступила городская клиническая поликлиника №4. Победителю торгов предстоит устроить новые перегородки, заменить окна и двери, устроить новые полы, покрасить потолки и стены. Кроме общестроительных работ предполагается прокладка в здании новых сетей теплоснабжения, кондиционирования воздуха, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.
Итоги аукциона подведут 31 августа. Все работы необходимо будет завершить в течение 50 дней со дня заключения контракта. Вероятнее всего, на время ремонта учреждение закроют. В детской поликлинике №11 уже приступили к модернизации. Для неё приобрели инфомат, благодаря которому получается уйти от талонной системы и избежать очередей. В ближайшее время все детские поликлиники, в том числе и №11, оснастят указателями и мониторами с графиком работы врачей, а также зонами для отдыха и игр. Дарья Крымова
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