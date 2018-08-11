В детской поликлинике Воронежа осенью начнётся капитальный ремонт

Работы обойдутся в 5,5 млн рублей. В Воронеже начали поиск подрядчика для проведения капитального ремонта здания детской поликлиники №11, расположенной на улице 60 Армии, 4. Стоимость работ — 5,5 млн рублей, следует из аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок в пятницу, 10 августа. Деньги выделят из облбюджета. Заказчиком выступила городская клиническая поликлиника №4. Победителю торгов предстоит устроить новые перегородки, заменить окна и двери, устроить новые полы, покрасить потолки и стены. Кроме общестроительных работ предполагается прокладка в здании новых сетей теплоснабжения, кондиционирования воздуха, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.