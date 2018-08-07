Что думают капиталисты?

В последнее время я волнуюсь по поводу душевного состояния и умонастроений американских капиталистов. Эти лезущие из всех щелей социалисты наверняка доставляют им огромное беспокойство. Поэтому сегодня я намерен дать капиталистическому классу несколько дружеских советов о социалистах.

Хотите, чтобы социалистов стало меньше? Это легко. Прекратите их плодить.

В истории время от времени причина и следствие наотмашь бьют нас по лицу. Та обстановка, в которой при царизме жили русские, дала толчок развитию большевизма. Навязанные Версальским договором условия способствовали приходу к власти Гитлера. Провалы кейнсианства в 1970-х годах проложили дорогу экономике стимулирования предложения.

Как я отмечал недавно на страницах «Дейли Бист» (The Daily Beast), тот тип капитализма, который практикуется в нашей стране последние несколько десятилетий, сделал социализм намного более привлекательным, особенно в глазах молодежи. Спросите себя сами. Если вам 28 лет, как кандидату в конгресс из Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez), которая называет себя демократическим социалистом, то что вы видели за всю свою сознательную жизнь?

Вы видели, как Соединенные Штаты из страны, которую ваши родители (а скорее, дедушки и бабушки, если вам 28) называли местом, где жизнь из поколения в поколение становится лучше, превращается в нечто иное — в страну, где для миллионов людей, включая вас самих, жизнь складывается все хуже и хуже.

Вы видели, как богатые богатеют, и вы наверняка заметили, как на это реагирует государство. Оно в основном сокращает их налоги (по правде говоря, президент Барак Обама в 2013 году поднял самую высокую ставку налогообложения с 35 до 39,6%, хотя для индивидуальных налогоплательщиков эта ставка начнет действовать лишь тогда, когда их трудовой доход превысит 400 тысяч долларов).

Вы были свидетелем финансового краха 2008 года, причиной которого стали крупные банки, сделавшие ставку против себя самих. Капиталисты наверняка захотят узнать, как все это выглядит в глазах молодого человека из рабочей семьи, хорошо знакомого с людьми, потерявшими работу и даже свои дома, в то время как создавшие всю эту неразбериху банкиры выпрыгнули из горящего самолета с золотыми парашютами наподобие главы ипотечной компании «Кантривайд Файненшл» (Countrywide Financial) Анджело Мозило (Angelo Mozilo), компенсацию которого « Нью-Йорк Таймс » оценила в 88 миллионов долларов.

Вы видели, как корпорации получают прибыли, выкупают свои акции, но не вкладывают средства в своих работников так, как это было раньше, когда они перемещали рабочие места в Центральную Америку и в Бангладеш. Если вы много читаете, то вам известно, что скупка корпорациями своих акций разрешена постановлением Комиссии по ценным бумагам и биржам № 10b-18, которое было принято еще при Рейгане, и что поскольку это правило только Комиссии по ценным бумагам и биржам, его можно менять без принятия соответствующих законов, хотя никто в демократических администрациях с тех пор не озадачивался этой проблемой.

Я могу продолжать это еще абзацев на двадцать, а то и на сто, если быть честным. Но идея вам понятна. Когда наша экономика непрестанно росла и росла, у нас было правительство и класс капиталистов, которые вкладывали средства в наш народ и в его будущее. Они тратили капиталы на автомагистрали между штатами, на общественные колледжи, на научные исследования, на щедрые федеральные гранты для развития транспорта и регионов.

Довольно любопытно то, что все это время социализм казался не очень привлекательным. В 1910-е и 1920-е годы, когда профсоюзы вели напряженную борьбу, когда еще не было государства всеобщего благоденствия, в палате представителей работала пара членов Социалистической партии — Виктор Бергер (Victor Berger) из Висконсина и Мейер Лондон (Meyer London) из Нью-Йорка. А еще в стране были сотни социалистов на должностях мэров, законодателей штатов и местных чиновников.

Но в период «славного тридцатилетия», как выражаются французы (с 1945 по 1975 годы), когда в западных экономиках все работало без сучка, без задоринки, привлекательность социализма в Америке пошла на убыль. В 1910-е и 1920-е годы кандидаты в президенты от Социалистической партии получали сотни тысяч и даже больше голосов. В 1956 году кандидат от этой партии Дарлингтон Хупс (Darlington Hoopes) набрал всего 2 044 голоса (другие маленькие партии левого толка показали себя немного лучше).

В этот период и в начале рейгановской эпохи американские левые (не только по партийной принадлежности, но и по убеждениям) играли конструктивную роль, поддерживая борьбу за гражданские права, выступая против войны во Вьетнаме и делая все возможное в рамках борьбы с новым накоплением богатств. Но шла холодная война, левых было мало, и степень их влияния оказалась незначительной.

Так, вернемся теперь к нашим 28-летним. Они родились в 1990-е годы. Они могут помнить о том, что в конце 90-х у их родителей было неплохое настроение: средние доходы населения при Билле Клинтоне выросли больше, чем при других президентах — больше, чем даже при Рональде Рейгане. Но после этого картина с доходами стала более неоднозначной. За 18 долгих лет они вообще вряд ли увеличивались, если сделать поправку на инфляцию доллара. А доходы богачей в это время подскочили до небес.

Так что если вы человек со скромным доходом или даже принадлежите к среднему классу, какое у вас может быть отношение к капитализму? Тот тип капитализма, который наша страна практикует у себя все эти годы, подвел большинство людей и обманул их ожидания.

Да, он дал нам множество блестящих предметов, по поводу которых можно изливать свои чувства. Смартфон, способный показывать замедленное видео — это разве не чудо? Конечно, чудо! А вот доступное высшее образование чудом назвать нельзя, потому что это необходимость для упорядоченного общества. Собственно, как и решение проблемы наркотиков, от которых ежедневно умирают 115 человек, а также множества других проблем, которые капитализм в нашу эпоху просто-напросто игнорирует.

У меня неоднозначное отношение к такому скачку популярности социализма. Он еще должен доказать свою политическую жизнеспособность на всеобщих выборах. И к 2021 году мы вполне можем проснуться как-нибудь утром и осознать, что для демократов это настоящая катастрофа.

Но я прекрасно понимаю причины происходящего. С учетом того, что происходит в нашей стране, это не могло не случиться. И если вы капиталист, вам лучше тоже это понять. И сделать что-то для преодоления всех тех трудностей, которые усилили привлекательность социализма.