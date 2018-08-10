Дайджест российских СМИ — 10 августа

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Бизнес заключают в крепкие изъятия — Вопреки обещаниям правительства не увеличивать налоги на бизнес помощник президента Андрей Белоусов добился одобрительной резолюции Владимира Путина на идею изъятия «сверхприбылей» у металлургов и химиков. Правительству теперь предстоит исполнить это поручение — хотя бы формально, и не исключено, что Белый дом, пока не нуждающийся в деньгах, раскритикует идею. Потенциальные «сверхдоноры» бюджета в лице металлургов уже успели в пух и прах разнести расчеты господина Белоусова и оспорить их полезность для экономики.

— Нерезиденты отдали контроль — Желание американских властей расширить санкции в отношении России ударило по российскому финансовому рынку. Курс доллара взлетел выше 66 руб. /$, а фондовые индексы потеряли за два дня 4–6%. Наверняка западные инвесторы были среди тех, кто активно продавал российские активы. Но по опыту последнего полугодия подобные провалы рынка излечивались довольно быстро. Одна из причин такой стабильности — переход «контрольного пакета» российского фондового рынка от нерезидентов к внутренним инвесторам, на которых теперь приходится более 50% акций в свободном обращении.

— В условиях плохой видимости санкций — Госдеп США на следующий день после объявления новых санкций против РФ, видимо, все же передумал запрещать полеты "Аэрофлота" в Америку. Теперь речь идет лишь об отказе от поставок авиакомпании товаров, попадающих под экспортный контроль, что будет общим ограничением для РФ. Впрочем, еще не исключено, что запрет — со стороны США или как ответ со стороны Москвы — может коснуться поставок самолетов Boeing. В отрасли оценивают это негативно, поскольку придется рвать действующие контракты и попадать в зависимость от поставок Airbus.

— К купюрам пробрались через сейф — В самых популярных на российском рынке банкоматах NCR обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет изымать наличность через сейфовую часть устройства. Производитель банкоматов NCR устранил дефект еще полгода назад, однако российские банки обновления не получили, а узнали об уязвимости только от корреспондента "Ъ" . Пользователи банкоматов в случае успешной атаки могут требовать возмещение от его производителя. Если только их не остановят репутационные риски, связанные с появлением публичной информации об успешной хакерской атаке на банк.

— Экономика сахара в крови — По оценкам Высшей школы экономики , из-за расхождений между клиническими рекомендациями и лечебной практикой российский бюджет может потерять дополнительные 200 млрд руб. на лечении и социальной поддержке больных сахарным диабетом. Более эффективное исполнение протоколов лечения, напротив, позволит предотвратить более 90 тыс. смертей таких больных и 32 тыс. случаев получения инвалидности. Возможность экономии системой Минздрава 20% расходов на лечение общераспространенного заболевания демонстрирует реальный размер таких резервов в здравоохранении: дефицит средств в системе ОМС и теневые соплатежи населения за эти услуги по крайней мере отчасти вызываются низкой эффективностью работы здравоохранения, а не нехваткой денег.

— Британскую производительность испортили услуги — Производительность труда в Великобритании стагнирует со времени мирового финансового кризиса: после резкого спада в его начале только к концу 2016 года она приблизилась к докризисным значениям. Причины этого структурные, а не циклические, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Наиболее негативный вклад в общий показатель вносят нефинансовые услуги и ИКТ, а также общее перераспределение рабочей силы из производительных в непроизводительные сектора экономики.

— Государство подписалось под проектными займами — Вчера премьер-министр провел заседание набсовета ВЭБа , на котором сообщил о предоставлении «фабрике проектного финансирования» госгарантий на 294 млрд руб. Выпуск под эти гарантии облигаций позволит специализированному обществу проектного финансирования (СОПФ) уже в третьем квартале начать привлекать средства для кредитования проектов. В ВЭБе говорят, что готовы уступать рынку или партнерам по синдикации коммерчески привлекательные объекты, поскольку средства понадобятся на развитие новых проектов «фабрики».

— На Сергея Собянина поработает робот-волонтер — Штаб мэра Москвы Сергея Собянина со следующей недели начнет «активную агитационную кампанию». Агитировать за действующего мэра будут с помощью очков дополненной реальности и робота-волонтера. Сам кандидат, по словам главы штаба Константина Ремчукова, участвовать в дебатах не будет из-за того, что он и так «активен в информационном поле», а дебаты на президентских выборах были похожи на «попкорн-шоу». Дать свои экспертные оценки кампании мэра штаб попросил политологов. Например, господин Ремчуков советовался, как отвечать на возражения москвичей.

— Хмеймим снова пытались атаковать — Вчера российские системы ПВО уничтожили в Сирии беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный в направлении российской авиабазы Хмеймим. По сведениям «Ъ», он был направлен боевиками, дислоцирующимися в зоне деэскалации Идлиб, которая контролируется турецкой стороной. Это первая атака исламистов, совершенная при помощи БПЛА в дневное время суток.

Сергей Чемезов. — Временно исполняющие внимание — Вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение с врио губернатора Орловской области коммунистом Андреем Клычковым. Бывший лидер фракции КПРФ Мосгордуме ранее намеревался оппонировать главе города на выборах мэра. Теперь же правительства обоих регионов договорились об обмене опытом в привлечении инвесторов, а также о стажировках жителей Орловской области в Москве. Статусные федеральные фигуры прямо или косвенно демонстрируют поддержку врио. Так, на следующей неделе делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным обсудит во Владимирской области конверсию предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В совещании примет участие и гендиректор "Ростеха"

— Пожизненное после посмертного — Московский областной суд вынес ожидаемо суровый приговор участникам самой жестокой группировки убийц и грабителей последнего времени, получившей известность как банда GTA. Два года она держала в страхе Подмосковье и Калужскую область, нападая на водителей автомобилей. Бандиты убили 17 человек, а уже во время процесса попытались устроить побег прямо из суда, напав на конвойных и устроив перестрелку с силовиками. В результате до приговора дожили только пятеро из девяти подсудимых, один из них получил 20 лет колонии, остальные — пожизненное заключение. Создатель и лидер банды GTA был убит ранее во время задержания.

— Олимпиады срезались на ЕГЭ — Министерство науки и высшего образования ( Минобрнауки ) намерено сократить количество школьных олимпиад, участие в которых дает преимущества при поступлении в вузы. Из действующего перечня будет исключено 25 олимпиад. Например, Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам республик РФ, инициированная Казанским университетом. Примечательно, что ранее федеральные власти настояли на отмене обязательного изучения государственных языков республик. Впрочем, в Татарстане это решение не связывают с политикой. В экспертном сообществе также считают, что сокращение числа олимпиад не нарушает прав школьников.

— Афера решальщика потянула на УДО — Мещанский суд Москвы вчера рассмотрел в особом порядке дело известного решальщика и юриста Дионисия Золотова (Тумаркина). Он признал себя виновным в хищении 80 млн руб., полученных от супруги топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова за помощь в переводе последнего из СИЗО под домашний арест. Обещанного господин Евдокимов не дождался, а вскоре он и вовсе покончил с собой. Дионисий Золотов получил в итоге 3,5 года, а с учетом ранее вынесенного ему приговора за другое мошенничество — 7,5 года. Впрочем, поскольку в СИЗО осужденный провел около четырех лет, у него теперь есть возможность просить об условно-досрочном освобождении (УДО).

— Держи пакет шире — В войну санкций против России вступили все ветви американской власти. После того как группа сенаторов внесла в Конгресс США «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018», свои штрафные меры — в связи с делом Скрипалей — обнародовал Госдеп США. Первый пакет ограничительных мер, как ожидается, будет введен 22 августа. Второй, более серьезный, может быть одобрен осенью. Впервые продемонстрировав стремление не отстать от Конгресса в давлении на Россию, администрация Дональда Трампа сделала тотальную войну санкций долгосрочным трендом, на ближайшие годы исключающим возможность нормализации отношений двух стран.

— Обе Кореи тянет во Владивосток — Южная и Северная Кореи объявили о начале подготовки нового саммита, уже третьего за последние полгода. А до этого они, скорее всего, встретятся во Владивостоке, где в сентябре пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором планируют принять участие лидеры двух государств. Тем временем стало известно, что Сеул настроен впервые с 2015 года возобновить гуманитарную помощь КНДР, несмотря на то что США настаивают на укреплении режима блокады Пхеньяна.

— Израиль и "Хамас" угрожающе недопоняли друг друга — В ночь на четверг 180 ракет и снарядов было выпущено палестинскими боевиками из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ израильские военные нанесли удар по 150 целям в палестинском анклаве. Эскалация конфликта произошла на фоне сообщений о согласии исламистского движения «Хамас», контролирующего сектор Газа, на пятилетнее перемирие с Израилем. Переговоры идут при посредничестве Египта. Как заявляют в «Хамасе», обострение ситуации — «результат недопонимания».

— Белоруссия страхует атом газом — Как выяснил «Ъ», Белоруссия собирается построить 800 МВт газовой генерации, которая должна стать резервом для первого блока сооружаемой Белорусской АЭС (БелАЭС). Средства на это может дать Евразийский банк развития (ЕАБР), его партнером по строительству является "Росатом" . По оценке экспертов, затраты на проекты могут составить до €1 млрд Рисками являются длительные сроки окупаемости и необходимость экспорта излишков электроэнергии. Выступающие против БелАЭС Литва и Польша не намерены закупать энергию у Минска, а на российском энергорынке новым белорусским станциям будет трудно конкурировать с местной генерацией.

"Почта России" решает имущественные вопросы — Накануне акционирования ФГУП «Почта России» у его гендиректора Николая Подгузова может появиться заместитель по имущественным вопросам — Иван Аксенов , который пока назначен советником главы предприятия. Ранее Иван Аксенов работал заместителем главы Росимущества , где отвечал в том числе за приватизацию. В дальнейшем именно ему могут поручить реализацию непрофильных активов «Почты России», среди которых есть заметные объекты недвижимости в Москве, считают источники «Ъ».

— Санкции оживили фондовый рынок — Очередная порция санкций от США вызвала непродолжительную бурю на российском финансовом рынке. В начале торгов курс доллара достиг двухлетнего максимума — 66,73 руб. /$, а индексы обвалились на 1,6–3,7%. Однако отрицательные эмоции на рынке быстро схлынули, по итогам дня индекс Мосбиржи даже вырос на 0,72%. Объем торгов на рынке акций почти вдвое превысил среднедневные значения.

— ВЭБ списывает КТЗ в потери — ВЭБ вскоре может окончательно расстаться с проблемным концерном «Тракторные заводы» (КТЗ), но госкорпорации пришлось пойти на многомиллиардные списания. Дисконт, с которым ВЭБ продаст «Ростеху» долг КТЗ, превышающий сейчас 100 млрд руб., — более 90%. Права требования по долгам КТЗ на момент, когда они составляли 81,5 млрд руб., оценены лишь в 5,4 млрд руб. ВЭБ через месяц после продажи долга может потребовать погасить эту сумму, но это все, что удастся ему вернуть.

— Россиянам понравилось гостить в Грузии — Россияне впервые за 12 лет стали самыми многочисленными туристами в Грузии. За семь месяцев 2018 года эту страну посетило свыше 890 тыс. граждан РФ. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов стали активно ездить в бывшие советские республики с 2015 года из-за резкого подорожания туров в Европу.

— Абоненты настроились на футбол — Чемпионат мира по футболу позволил операторам платного ТВ получить новых абонентов. Их приток был в полтора раза больше, чем в обычный месяц, говорят в компаниях. Больше всего турнир повлиял на корпоративный сегмент — гостиницы, кафе и рестораны, рост числа подключений в которых по итогам года может достигнуть 30%.

— Покупатели распробовали снеки — KDV, выпускающая продукцию, в частности, под марками «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», в 2017 году впервые вошла в пятерку крупнейших российских производителей еды и напитков. Оборот группы за этот период вырос на 14%, почти до 110 млрд руб., что позволило KDV обогнать по этому показателю Mars. Аналитики связывают результаты компании с продажей широкого ассортимента продукции по низким ценам и активной консолидацией рынка.

— «Хотелось бы видеть больше активности регулятора в работе с инвестором» — Чего не хватает российскому фондовому рынку, кто является основным игроком на нем, каких действий ждут от регулятора участники рынка, рассуждает в интервью «Ъ» генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин

Наталия Орлова. www.vedomosti.ru — Эксперты опасаются замедления российской экономики из-за новых санкций США — От предложений конгресса и госдепа США ужесточить антироссийские санкции российские рынки лихорадило два дня. Особенно на ситуации сказалась публикация «Коммерсанта», в которой содержалось предложение конгресса запретить семи российским госбанкам проводить операции в США, а зарубежным инвесторам — покупать новые выпуски российских ОФЗ. Доллар к окончанию торгового дня среды стал дороже 65 руб., акции Сбербанка упали более чем на 4%, а российские пятилетние кредитные дефолтные свопы (CDS) выросли со 140 до 150 б. п., перечисляет главный экономист Альфа-банка

Михаил Прохоров потратил на поддержку страховщика «Согласие» 28 млрд рублей — Страховая компания «Согласие» в 2017 г. получила от акционера очередную финансовую помощь в размере 5,09 млрд руб., следует из ее консолидированной отчетности. Поддержка состоялась в виде вклада от участников компании в ее имущество для увеличения капитала, подтвердила «Ведомостям» первый заместитель гендиректора «Согласия» Юлия Шумилова. Фактическим владельцем страховщика является Михаил Прохоров, отмечается в отчете.

— Владимир Путин будет активнее разъяснять пенсионную реформу россиянам — Президент Владимир Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента , и региональный чиновник, знакомый с ходом обсуждения реформы. По их словам, еще до второго чтения в Госдуме законопроекта о повышении пенсионного возраста (оно пройдет не ранее конца сентября) можно ожидать несколько высказываний Путина по этой теме на разных площадках.

— К муниципальному фильтру на губернаторских выборах добавился партийный — Сохранение курса на проведение неконкурентных выборов глав российских регионов привело к развитию парадоксальной ситуации: крупнейшие партии фактически отказываются от реальной борьбы именно в тех регионах, где они имеют наиболее высокие шансы на победу, а власти тестируют все новые технологии мобилизации избирателей. Об этом говорится в аналитическом докладе «Голоса», который подводит итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 9 сентября 2018 г.

— Избиратели стали чаще жаловаться депутатам Госдумы — Избиратели стали писать больше обращений депутатам Госдумы, следует из статистики, опубликованной в четверг на официальном сайте палаты. Количество писем в ходе весенней сессии по сравнению с осенней выросло в 2,4 раза — 159 400 против 65 400. Обращения граждане могут направлять не только в Думу, но и во фракции и конкретным депутатам, всего с января по июль лично депутатам поступило 96 500 обращений, а во фракции — 14 400.

— Верховный суд поддержал владельцев торговых центров в споре против Москвы — В четверг Верховный суд вынес определение, в котором счел выводы Мосгорсуда , рассматривавшего дело в предыдущей инстанции, необоснованными и постановил вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, сообщил «Ведомостям» представитель юридической компании Consul Group, которая ведет коллективный иск, защищая интересы собственников.

"Новатэк" запустил вторую очередь «Ямала СПГ» с опережением графика — «Новатэк» официально объявил, что на второй технологической линии сжижения газа завода «Ямал СПГ» началось производство. Первый сжиженный природный газ (СПГ) на второй линии был получен 21 июня, а первая танкерная партия отгружена в четверг, 9 августа. Вторую линию «Ямал СПГ» ввел в эксплуатацию на полгода раньше, чем планировалось. Она работает на проектной мощности — 5,5 млн т СПГ в год. Первая линия введена в строй в декабре 2017 г.

— Продажи Adidas в России за квартал выросли впервые за два года — Продажи немецкого производителя спортивной одежды Adidas Group выросли в России и СНГ на 14% во II квартале 2018 г. до 177 млн евро без учета колебаний валют. Об этом говорится в отчете группы. Продажи в этом регионе выросли у Adidas впервые с III квартала 2016 г.

— AFI Development построит для «Метромаша» 500 000 кв. м жилья в Москве — AFI Development начала строительство крупного многофункционального жилого комплекса «Сиреневый парк» на территории промзоны на Тагильской улице, рассказали «Ведомостям» два брокера, работающих в этом районе. На сайте архитектурной мастерской " Сергей Киселев и партнеры", которая разрабатывала этот проект, сказано, что его общая площадь составит 503 000 кв. м.

ВТБ выбрал руководителя банка «Возрождение» — ВТБ объявил, что ведет переговоры о приобретении банков. «Мы действительно находимся сейчас в переговорах по приобретению некоторых банковских организаций», — сообщил в ходе телеконференции старший вице-президент госбанка Дмитрий Пьянов . По его словам, пока они не завершились «подписанием юридически значимых документов».

— Продажа старых смартфонов в trade-in набирает популярность в России — Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программам trade-in обменяли на новые аппараты покупатели «Связного» и "Евросети" , выросло более чем в 65 раз. Это следует из материалов объединенной компании. Во II квартале 2017 г. в салоны двух розничных сетей на обмен принесли около 1500 аппаратов, а в апреле — июне 2018 г. — почти 100 000 шт. Именно на II квартал этого года пришелся резкий рост популярности trade-in: по сравнению с I кварталом покупатели сдали в 8,3 раза больше устройств, говорится в материалах «Связного-Евросети».

www.rg.ru — Не рыночная экономика — С 22 августа США запрещают экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. При этом, как говорят эксперты, такой запрет будет болезненным, только если к нему присоединятся ЕС и Израиль.

— Гувернанток выведут из тени — В Счетной палате предложили рецепт изменения системы налогообложения, чтобы вывести из «тени» россиян, которые оказывают услуги без регистрации и уплаты налогов. Таковых в стране более 15 миллионов — от нянь и репетиторов до таксистов и чабанов.

— Можно без очереди?— Узаконить недвижимость в России теперь можно всего за несколько дней благодаря электронной связи МФЦ по всей стране с базой данных Росреестра . 96% документов на оказание услуг регистрации принимаются именно в этих центрах.

— Чего боится рак — Центр онкологии при МГМУ имени И. М. Сеченова разрабатывает новые программы борьбы с раком. Что такое университетская модель онкологической помощи и повлияет ли она на лечение опухолей в целом, рассказал Игорь Решетов

— Заглянем в офшоры — Список стран, с которыми Россия не обменивается налоговой информацией, может сократиться на пять позиций. В том числе за счет таких популярных офшорных юрисдикций, как Белиз, Лихтенштейн, Сент-Китс и Невис.

— В мобильном формате — Ровно за месяц до Единого дня голосования Центризбирком рассказал журналистам о ходе подготовки к выборам в регионах и порядке аккредитации СМИ для освещения избирательных кампаний.

— Скрытый ключ — Верховный суд России отказался удовлетворить апелляционную жалобу мессенджера Telegram и тем самым признал законным приказ Федеральной службы безопасности РФ, устанавливающий процедуру передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений.

— Выручка идет из-за границы — За первую половину 2018 года российский несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 23%, составив 70 млрд долларов. Наилучшую динамику показали поставки металлов, продовольствия и лесобумажных товаров.

— Деньги поддержки — Фабрике проектного финансирования, созданной на базе Внешэкономбанка, будет предоставлена госгарантия на 294 млрд рублей до конца 2040 года. Госгарантии позволят привлечь внебюджетные инвестиции в проекты в сфере инфраструктуры и цифрового развития.

— Развитие без дотаций — До 2030 года власти Северной Осетии — Алании планируют ликвидировать дотационность республики, сообщил глава региона Вячеслав Битаров на встрече с президентом. Также он рассказал об открытии Зарамагской ГЭС и отношениях с Южной Осетией.

— Семейная выгода — Многодетные семьи смогут получить субсидию на приобретение жилья. Такую норму предложили закрепить в федеральном законодательстве депутаты ГД. Построить или купить жилое помещение они смогут на территории, где прожили не менее 5 лет.

— Из окопов — в санаторий — Союз журналистов России готовит ряд серьезных поправок в закон о СМИ для защиты коллег, работающих в «горячих точках». Об этом в четверг в Новосибирске на региональном медиафоруме сообщил зампредседателя СЖР Алексей Вишневецкий.

— Будут увольнять и сажать — В России прошли масштабные прокурорские проверки чиновников. По их результатам возбуждено 2 тысячи уголовных дел. Основным нарушением стало несоблюдение антикоррупционного законодательства.

— Чума пришла в Китай — Первая в истории Китая и Восточной Азии вспышка африканской чумы свиней (АЧС) вызвала немедленную реакцию с российской стороны. 10 августа состоятся телефонные переговоры Россельхознадзора с Главным государственным таможенным управлением КНР. Вопрос — как китайские власти собираются локализовать очаги заболевания и не допустить его дальнейшего распространения за пределы страны, в том числе и в Россию.

— Вылезли из бутылки — За первое полугодие 2018 года экспорт водки снизился почти на 5%. По словам экспертов, это связано с политическими причинами, препятствующими продаже алкоголя из РФ. Вместе с тем, почти на 10% вырос импорт кофе.

— Не только футбол на уме — Минюст впервые добавил в список запрещенных некоммерческих организаций общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 16». Решение было принято на основании закона «О противодействии экстремистской деятельности».

— Семь пятниц на крабовой неделе — Острая дискуссия вокруг предложений ФАС вновь вернуться к схеме крабовых аукционов который месяц будоражит российскую рыбную отрасль. Если позиция антимонопольного ведомства возобладает, это станет уже четвертым с начала двухтысячных годов переформатированием основополагающих принципов взаимодействия между государством и рыбопромышленным бизнесом.

— Ударили по засадам — На территории Абхазии продолжаются крупные войсковые учения, в которых, помимо солдат и офицеров дислоцированной в республике 7-й российской военной базы, участвует морская пехота Черноморского флота и экипажи вертолетов с Кубани.

— Навсегда за решеткой — Мособлсуд вынес приговор членам «банды ГТА». Оглашение приговора длилось семь дней. В итоге четверо преступников получили пожизненное заключение, пятый фигурант сядет за решетку на 20 лет.

— ЧП в камере — Руководитель службы пожаротушения, первой прибывшей на место ЧП в «Зимней вишне», попытался покончить с собой. После инцидента обвиняемый в халатности Андрей Бурсин помещен в психиатрическую клинику.

— Ассанж ответит?— Комитет сената США по разведке настойчиво пригласил основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа принять участие в закрытых слушаниях. Главным вопросом станет якобы имевшее место российское вмешательство в американские выборы 2016 года.

— В Сети Брюсселя — Еврокомиссия планирует наступление на материалы, размещаемые террористическими организациями в сети. Такие компании, как Facebook или Twitter, обяжут быстро идентифицировать и удалять подобные публикации.

— Недетские расходы — В Германии разгорается скандал вокруг выплат пособий детям, которые не только не являются гражданами ФРГ, но даже зачастую живут за пределами республики.

— Нейтральный субъект — Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении начать обсуждение вопроса о статусе Приднестровья, учитывая территориальную целостность Молдавии. Об этом он написал в Facebook после встречи с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Майклом Скэнланом.

— Штрих-коды для нищих — Бездомные люди в Великобритании получат штрих-коды аналогичные тем, которые используются на онлайн-билетах. Новая инициатива под названием Greater Change ("Более важная перемена"), поддержанная Оксфордским университетом, нацелена привлечь больше людей к благотворительности: теперь на сайт, где можно сделать пожертвование, можно перейти по QR-коду на табличке нищих.

— Ничего личного — В ЦАР подтвердили готовность принять следователей из РФ для расследования загадочной гибели российских журналистов. Какова скрытая подоплека этой трагедии и почему Западу невыгодно присутствие России в Африке — в материале «РГ».

— Целуйтесь на здоровье! — Подмосковье стало первым регионом РФ по борьбе с вирусным гепатитом в рамках ОМС. За 5 лет реализации проекта заболеваемость гепатитом С в области снизилась в 5 раз. Как удалось этого достичь «РГ» рассказал Павел Богомолов.

— Уйти от диабета — Пассивный образ жизни опасен для здоровья. К такому выводу пришли канадские геронтологи во время обследования людей с риском развития диабета. Оказалось, всего 14 дней без физической активности могут вызвать серьезные последствия.

— Дилеры давят на газ — По итогам июля нынешнего года Россия осталась на пятом месте среди самых крупных автомобильных рынков в Европе. Всего за прошлой месяц в стране было продано 133 тысячи легковых машин.

— Хватит всем — В Астраханской области стартовала акция «Урожай без потерь». В рамках акции фермеры могут отдать излишки своей продукции в соцучреждения или местным жителям, нуждающимся в помощи.

www.izvestia.ru — Экономику простимулирует потребитель — ВВП по итогам этого года вырастет на 1,6%, инфляция составит 3,5%, а розничный товарооборот увеличится на 3,7%, следует из консенсус-прогноза «Известий», участие в котором приняли аналитики ведущих банков. Основной вклад в рост российской экономики вносит потребительский сектор, а сдерживающим фактором является риск новых санкций. Рост цен в этом году подстегнет увеличение стоимости бензина и предстоящее повышение НДС, однако инфляция всё равно не превысит целевого уровня.

— Семеро по регионам — Наибольшие показатели рождаемости в России к 2020 году ожидаются в Туве, Горном Алтае и Чечне. Это следует из расчетов Минтруда , с которыми ознакомились «Известия». В целом по стране суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) должен вырасти до 1,65 к 2020 году. Наибольший вклад в его увеличение внесут регионы Сибири и Кавказа, где показатель в большинстве субъектов выше 2, указано в прогнозе. По словам экспертов, многодетность в тренде в отдаленных от центра регионах, где велика доля молодого населения, сильны семейные традиции и успешно действуют меры господдержки рождаемости.

— ЖСК обанкротят по-особому — Законопроект об особенностях банкротства жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) разработал Минстрой . С поправками в закон о долевом строительстве ознакомились «Известия». Изменения направлены на сокращение числа нарушений в сфере ЖСК. Документ расширяет перечень лиц, которых можно привлечь к ответственности за банкротство кооператива, а также нацелен на предотвращение возможных мошеннических схем застройщиков.

— Взяли за жабры — Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ РФ, фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа «Огайо» во время последнего похода. Фрегат вышел из Севастополя 13 марта этого года и вернулся назад 30 июня. Большую часть времени он провел в Средиземном море.

— Уйти от дотаций — До 2030 года Северная Осетия — Алания должна перестать быть дотационным регионом. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава республики Вячеслав Битаров. По его словам, уже сегодня дотационность субъекта снижена на 5%, а собственные доходы республиканского бюджета увеличились на 40%. В ходе рабочей встречи главы государства с руководителем республики обсуждались социально-экономическая ситуация в Северной Осетии, ход реализации майских указов, а также строительство Зарамагской ГЭС.

— Частным охранникам дадут гарантии и льготы — Региональные власти смогут самостоятельно предоставлять льготы и социальные гарантии сотрудникам ЧОПов, помогающим полиции обеспечивать охрану общественного порядка — например, во время проведения массовых мероприятий. Такие полномочия предлагает дать субъектам РФ Росгвардия, подготовившая соответствующие поправки в закон «О частной охранной деятельности». Инициатива предусматривает и возможность страхования на случай получения травм — ежегодно охранники задерживают более 100 тыс. нарушителей, часто с риском для жизни и здоровья. Сейчас ЧОПы помогают полиции на общественных началах — без каких-либо гарантий.

— Производители чая предложили его промаркировать — В России может начаться маркировка чая. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который уже является оператором в добровольной идентификации табачных изделий и обуви, начал изучать возможные методы и способы маркировки чайной продукции. Об этом «Известиям» рассказали в ЦРПТ. Появление системы прослеживаемости поможет отсечь нелегальное производство товаров, уверены изготовители этой продукции.

— Спасательное импортозамещение — Систему экстренного вызова оперативных служб «112» необходимо перевести на отечественное программное обеспечение. Об этом сказано в методических рекомендациях МЧС для регионов. Сейчас в большинстве субъектов сотрудники службы работают в том числе и на импортном софте. Это небезопасно и чревато неудобствами, если необходимо, например, доработать программу, отмечают эксперты. Однако в первую очередь нужно улучшать работу самой системы-112, которая пока слабо развита и действует не во всех регионах.

— «Грузию пытаются превратить в плацдарм» — Абхазия пригласила президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева на празднование 10-й годовщины признания независимости республики. Об этом в интервью «Известиям» сообщил президент Абхазии Рауль Хаджимба . Он также рассказал о подготовке встречи с лидером Сирии Башаром Асадом , причинах отсутствия контактов с Тбилиси, перспективах интеграции в международные организации на постсоветском пространстве, опасности расширения НАТО и важности восстановления железнодорожного сообщения с Грузией.

— Саперов оденут в гидрокостюмы с бронежилетами — Военнослужащие понтонных частей и подразделений получат бронекостюмы для работ по наведению переправ. Костюм защитит саперов от переохлаждения и влаги, а главное, от пуль и осколков и при этом не даст утонуть. Как рассказали «Известиям» в Минобороны , после изучения опыта применения понтонных частей и подразделений в Сирии ведомство решило закупить для них водонепроницаемые утепленные комплекты спецснаряжения.

— Робот наведет авиацию с высокой точностью — Профессия авианаводчика перестанет быть самой опасной в Вооруженных силах. На смену рискующим жизнью офицерам придет специальный роботизированный комплекс. Минобороны уже приняло принципиальное решение о его создании. Комплекс будет состоять из наземного робота и беспилотника. Сейчас в ведомстве разрабатывают его тактико-технические характеристики и определяют платформы-носители. Робот, оснащенный искусственным интеллектом, должен с высокой точностью наводить авиацию даже на точечные цели на поле боя.

— Проводят достойно — В этом году будут проиндексированы выплаты на погребение сотрудников и пенсионеров силовых структур. Минобороны предложило увеличить расходы как на организацию похорон и траурной церемонии, так и на приобретение памятников. Индексация составит 4% — в среднем 1 тыс. рублей. Она коснется выплат не только для военнослужащих, но и для сотрудников и ветеранов МВД , Росгвардии, ФСИН и других силовых структур.

— Обратно в Россию — Международная организация тюркской культуры (ТюрКСОЙ), объединяющая шесть государств — Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Туркменистан, Турцию и Узбекистан, — хочет возродить сотрудничество с Россией. Об этом «Известиям» сообщил генеральный секретарь объединения Дюсен Касеинов. По его словам, в ближайшее время ТюрКСОЙ направит официальное письмо в Министерство культуры РФ . В ведомстве «Известиям» сообщили, что ждут от организации практических шагов и готовы рассмотреть перспективы сотрудничества.

— Семья Ярошенко прилетит в США 20 августа — Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко , отбывающего наказание в американской тюрьме, приедут в США 20 августа. Об этом «Известиям» сообщила супруга заключенного. Виктория Ярошенко уточнила, что в Америке они будут находиться до середины сентября. В беседе с «Известиями» супруга россиянина отметила, что, несмотря на трудности с финансами, им все-таки удалось приобрести авиабилеты.