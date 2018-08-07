Власти Екатеринбурга хотят снести трущобы Вторчермета и Сортировки

Реновация в Екатеринбурге коснется районов Вторчермета, Эльмаша, Старой Сортировки и Химмаша. Такой прогноз сделал в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» вице-мэр уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев

По словам чиновника, перечень конкретных районов еще уточняется, но речь в любом случае идет о развитии застроенных территорий с аварийным и ветхим жильем, а также районов с преобладанием старого частного сектора и двух-трехэтажных домов, построенных 60-70 лет назад.

При этом Белышев обозначил «географию» жилищного строительства в столице Урала на ближайшие годы. По его мнению, зоной новостроек станут районы Академический, Солнечный, Широкая речка, Юг Центра, а также проект комплексного развития «Изумрудный бор» на севере Эльмаша.

Кроме того, намечены к застройке две так называемые территории комплексного устойчивого развития. Как ранее писало "Уралинформбюро" , речь идет о квартале улиц Готвальда — Опалихинской — Кондратьева — Бебеля — русло реки Исеть (микрорайон Заречный) и участке Цыганского поселка, ограниченном улицами Амундсена, Московской и Расковой.

Всего в планах муниципалитета значится 383 жилых объекта, из которых 58 будут возведены в 2018 году. Общий объем новостроек составит не менее 1 миллиона квадратных метров, пообещал вице-мэр.

Ранее по теме: Скальпель новостроек нацелен на метастазы трущоб