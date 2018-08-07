Ещё
Власти Екатеринбурга хотят снести трущобы Вторчермета и Сортировки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1211.86
–0.09 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Власти Екатеринбурга хотят снести трущобы Вторчермета и Сортировки 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Реновация в Екатеринбурге коснется районов Вторчермета, Эльмаша, Старой Сортировки и Химмаша. Такой прогноз сделал в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» вице-мэр уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.
По словам чиновника, перечень конкретных районов еще уточняется, но речь в любом случае идет о развитии застроенных территорий с аварийным и ветхим жильем, а также районов с преобладанием старого частного сектора и двух-трехэтажных домов, построенных 60-70 лет назад.
При этом Белышев обозначил «географию» жилищного строительства в столице Урала на ближайшие годы. По его мнению, зоной новостроек станут районы Академический, Солнечный, Широкая речка, Юг Центра, а также проект комплексного развития «Изумрудный бор» на севере Эльмаша.
Кроме того, намечены к застройке две так называемые территории комплексного устойчивого развития. Как ранее писало "Уралинформбюро", речь идет о квартале улиц Готвальда — Опалихинской — Кондратьева — Бебеля — русло реки Исеть (микрорайон Заречный) и участке Цыганского поселка, ограниченном улицами Амундсена, Московской и Расковой.
Всего в планах муниципалитета значится 383 жилых объекта, из которых 58 будут возведены в 2018 году. Общий объем новостроек составит не менее 1 миллиона квадратных метров, пообещал вице-мэр.
Ранее по теме: Скальпель новостроек нацелен на метастазы трущоб
Уралинформбюро: последние новости
НК "Новый Поток" помогает восстановить старейший храм Оренбуржья Тюменский индустриальный парк "заселяют" мороженщики В России почти 400 тысяч компаний работают без сотрудников
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Адские» санкции: у России отнимают деньги84
США готовят удар по российским госбанкам275
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США587
Рубль упадет до осени146
В России резко подорожает колбаса
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение