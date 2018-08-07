Ещё
УФАС уличило мэрию Казани в передачи земли депутату Казгордумы без торгов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1211.86
–0.09 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

УФАС уличило мэрию Казани в передачи земли депутату Казгордумы без торгов 

АиФ Казань 3 часа назад
Фото: АиФ Казань
УФАС по РТ 14 августа рассмотрит антимонопольное дело в отношении комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани и ООО «Кан-Авто-4».
Их подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции», выразившееся в предоставлении земельного участка без предусмотренных законом торгов. Соответствующая информация размещена на сайте антимонопольного ведомства.
По данным РБК-Татарстан, речь идет о земельном участке на Оренбургском тракте площадью 2,35 тыс. кв.м., где расположен дилерский центр «Кан-Авто» (автосалоны Renault и Nissan).
Владельцем «КАН-Авто-4» является Александр Колесов, депутат Казанской городской думы
АиФ Казань: последние новости
В «Салават Купере» до сих пор не сданы три дома 11 квартала Уборочная кампания стартовала во всех районах республики Почему инвалиду I группы не полностью компенсируется плата за ЖКУ?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Адские» санкции: у России отнимают деньги84
США готовят удар по российским госбанкам275
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США587
Рубль упадет до осени146
В России резко подорожает колбаса
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение