УФАС уличило мэрию Казани в передачи земли депутату Казгордумы без торгов 

УФАС по РТ 14 августа рассмотрит антимонопольное дело в отношении комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани и ООО «Кан-Авто-4».
Их подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции», выразившееся в предоставлении земельного участка без предусмотренных законом торгов. Соответствующая информация размещена на сайте антимонопольного ведомства.
По данным РБК-Татарстан, речь идет о земельном участке на Оренбургском тракте площадью 2,35 тыс. кв.м., где расположен дилерский центр «Кан-Авто» (автосалоны Renault и Nissan).
Владельцем «КАН-Авто-4» является Александр Колесов, депутат Казанской городской думы