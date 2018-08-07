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Надбавки за трудности: какое жалование сулят новому градоначальнику Костромы
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Надбавки за трудности: какое жалование сулят новому градоначальнику Костромы 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Новому главе городской администрации пообещали зарплату с приятными бонусами, узнал KOSTROMA.TODAY. Жалованье обещает быть неплохим.
В документах указано, что денежное содержание градоначальника состоит из девяти подпунктов. Кроме должностного оклада, руководитель областной столицы сможет рассчитывать на ежемесячное денежное поощрение и прибавки за трудности — премию «за выполнение особо важных и сложных заданий».
Кроме того, каждый месяц глава администрации сможет получать надбавки, если имеет классный чин и приличный стаж муниципальной службы.
Также ему будут платить за работу с государственной тайной и за особые условия муниципальной службы. Последние, кстати, не из легких. Например, у градоначальника ненормированный служебный день. Правда, за это ему полагается бонус — три дня дополнительного отпуска, которые оплачиваются.
Сам же отпуск приличный — 30 календарных дней. Естественно, оплачиваемый, а к нему — единовременная выплата. Кроме того, руководителю городской администрации положена материальная помощь.
Особый пункт в документе посвящен «бездомному» главе — на время службы ему предоставят жилье в Костроме. Правда, ни удобства, ни площадь жилья не оговариваются. Но вряд ли главе предложат аварийный фонд без канализации.
В общем, по меркам Костромы зарабатывать глава будет солидно. Как писал КOSTROMA. ТODAY ранее, Виктор Емец зарабатывал в месяц во время своего правления более 90 тысяч рублей. Впрочем, по нашей информации, на тех вакансиях, которые ему предлагали после отставки, зарплата в 4-5 раз больше. Правда, это не в Костроме и не в коммерческом секторе.
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