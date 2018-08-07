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Докатились. Минобороны РФ продает кусок Выборгского района на Avito
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Докатились. Минобороны РФ продает кусок Выборгского района на Avito 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
СМИ сообщают, что подведомственное Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» выставило на продажу земельно-имущественный комплекс, расположенный на полуострове Бычья Голова в Выборгском районе Ленобласти. Он включает в себя два здания и земельный участок площадью 579,7 га на берегу Выборгского залива. Стоимость актива составляет 775 млн рублей.
Информация о продаже земельно-имущественного комплекса АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) размещена на сайтах Avito.ru и Domofond.ru. Участок площадью 579 га располагается на полуострове Бычья Голова на берегу Выборгского залива. Протяженность береговой линии составляет 10 км. На участке находятся два здания общей площадью 796 кв. м. Также здесь установлены две трансформаторные подстанции, мощность которых составляет 175 кВт, при необходимости ее можно увеличить, сообщает «Коммерсант».
Из описания объекта следует, что территория, выставленная на продажу, огорожена и частично заасфальтирована. Участок находится на землях нескольких категорий: обороны, обеспечения космической деятельности, безопасности и иного специального назначения. Стоимость земельно-имущественного комплекса составляет 775 млн рублей. Как сообщил ответственный за продажу объекта менеджер, собственником объекта выступает АО «ГУОВ». В компании не смогли оперативно предоставить информацию о продаже комплекса.
АО «ГУОВ» занимается проектированием и строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Минобороны. Согласно данным kartoteka.ru, 50% акций АО «ГУОВ» принадлежит ОАО «Оборонстрой». Также собственником является Минобороны России, однако доля участия в базе данных не указана. В базе «СПАРК-Интерфакс», указано, что за 2017 год выручка АО «ГУОВ» составила 80,5 млрд рублей, прибыль — 56 млн рублей.
Из данных открытых источников следует, что с середины XX века на полуострове Бычья Голова находился научно-испытательный полигон. Еще в 2009 году здесь проверяли на сейсмоустойчивость конструкции для мостов перед строительством олимпийских объектов в Сочи. Директор по оценке NAI Becar Виктория Константинова считает, что заявленная собственником цена находится в пределах рыночной стоимости. «Другой вопрос — найдется ли инвестор? Для многих компаний объем первоначальных вложений может оказаться неподъемным, поэтому круг интересантов существенно сужается», — пояснила госпожа Константинова. По словам генерального директора Knight Frank St. Petersburg Николая Пашкова, при условии перевода земель в другую категорию и при отсутствии ограничений по созданию на участке рекреационной зоны территория может быть интересна для размещения базы отдыха с акцентом на слияние с природой, охоту, рыбалку. «В этом случае нужно будет тщательно продумать конкурентные преимущества и „фишки“ проекта, поскольку жителям Петербурга доступно множество других предложений, расположенных гораздо ближе к городу», — сказал эксперт. Виктория Константинова добавила, что такая большая площадь территории предполагает реализацию здесь комплексного проекта, в котором будут сочетаться несколько функций. Например, база отдыха и коттеджный поселок
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