«Как я купила биткойны и потеряла деньги»

Уже на протяжении года для держателей самой популярной в мире криптовалюты (биткойна) нет хороших новостей. Полгода спустя Юлия Пивненко, корреспондент делового еженедельника «Конкурент» , ставшая обладателем биткойнов, решила подвести итоги своего эксперимента:

— Еще в апреле 2018 г. я была одной из тех, для кого слова «криптокошелек», «блокчейн», «сатоши» звучали загадочно, пока не получила редакционное задание «пойти и купить». С ВТС связаны истории головокружительных взлетов и падений. Две пиццы, за которые в 2010 году заплатили 10 тыс. BТC, на сегодняшний день стоили бы миллионы долларов. Курс главной цифровой валюты спустя семь лет вырос с 0,5 цента за одну единицу до $20042 в декабре 2017 г., сегодня, 6 августа 2018 г., он составляет $7051,81, а на момент покупки мною BTC превышал $8000.

Что делает новичок, желающий приобщиться к волнующему миру биткойнов, эфириумов или риплов? Конечно, ищет информацию в Интернете. С этого я и начала. Изначально рассматривались разные варианты: от криптобанка, первого и единственного в Приморье, до «частников», продающих криптовалюту по принципу «утром — деньги, вечером — стулья». Сеть полна информации о махинациях и обмане в мире виртуальных денег, поэтому довериться профессионалам представлялось самым разумным решением.

«Бирж криптовалют в России много, но большая часть из них фейковая. Еще какую-то часть представляют вполне себе добросовестные люди, которые не хотят вас никоим образом ограбить — они просто не способны обеспечить защиту персональных данных. А это важнее всего. Кроме того, любая операция с любой криптобиржей в нашей стране не имеет правовой защиты: потеряете деньги, вернуть их не сможете. Потому что такая деятельность в России не разрешена и не запрещена», — предупреждали эксперты.

В надежде, что Париж стоит мессы, я все-таки зарегистрировалась на портале **** и приобрела 0.015968 биткойна на 10 тыс. руб., потеряв примерно 10% с учетом комиссии. Криптовалюта оказалась цифрами на экране монитора. Можно перевести ее опять в рубли, можно торговать (комиссии даже при более благоприятном курсе съедали возможную прибыль), можно выводить деньги разными способами. Есть очень небольшая доля вероятности, что ее украдут.

Созерцая содержимое своего криптокошелька, я чувствовала легкое недоумение (что это и зачем это) и воодушевление — начало положено, теперь буду вникать. Даже думала купить еще биткойнов или эфириумов. Но курс BTC начал падать. Эксперты предупреждали, что это падение может продолжаться бесконечно, ведь речь идет об активе, который способен быстро удвоиться, утроиться или удесятериться в цене. Его стоимость формируется исключительно балансом спроса и предложения — сколько люди согласны платить, столько он и будет стоить. А, следовательно, у вас нет дна, нет такого минимума, до которого нельзя упасть.

Но, с другой стороны, нет и такой высоты, которую не способна взять ваша «криптовалютная мечта». Это слегка будоражило. Я установила специальное приложение на смартфон и каждый день стала отслеживать курс BTC — он оказался крайне непредсказуемым, то прибавляя за день 18%, то опускаясь на 25% — отличное развлечение для человека с задатками игромана. В течение месяца биткойн вырос настолько, что это почти покрыло комиссию криптобиржи, и я даже преисполнилась робких ожиданий: «А ну как BTC „рванет“. Но чуда не произошло — курс начал стабильно падать, и на 6 августа 2018 г. мои 0.015968 BTC равны уже не 9 тыс. руб., а 7185.6 руб. А если бы речь шла о сумме в 100 тыс. руб. (порог сделки, который мне указали в местном криптобанке) или о нескольких миллионах?

Я честно искала „позитивные сигналы“, читая биржевые новости: „Главная цель биткойна в случае роста — это бывший уровень поддержки в $7365. 23,6% — уровень восстановления Фибоначчи предыдущего падения с $7705 до $7258 — также расположен на этой отметке. Цене, возможно, удастся дойти до $7400, после чего ее целью станет уровень сопротивления в $7500, рядом с которым также располагается „медвежья“ линия тренда. 50% уровень восстановления Фибоначчи находится на этой же отметке“.

Тим Дрейпер , американский венчурный инвестор и основатель компании Draper Fisher Jurvetson, сказал просто: „Сейчас лучшее время для вложения средств в биткойн, к 2022 г. один BТС будет стоить 250 тыс. долларов“.

»Криптовалютная масса имеет свой лимит», «криптовалютные денежные переводы не знают границ», «в Японии чего уже только не купишь за криптовалюту», — вспоминала и я успокаивающие аргументы. Хотя сумма на моем криптокошельке ничтожна, но мне прекрасно понятно разочарование несостоявшихся «криптовалютных магнатов», которые никак не могут смириться с мыслью, что включились в игру слишком поздно, и успех парня, разбогатевшего на продаже двух пицц за 10000 ВТС, им не светит. Но кто знает, что случится еще через восемь лет? Или 50 лет? А вдруг к 2022 г., окажется, что Тим Дрейпер был не так уж и не прав?

КОММЕНТАРИИ

Максим Кривелевич, эксперт в области финансов, бизнес-консультант: «Определенные игроки могут выигрывать отдельные партии, но к концу дня деньги всегда стекаются в казино, поэтому нужно четко понимать, что любые попытки криптоинвестирования — это покупка лотерейного билета. Не надо себя обманывать — нет никакой науки, никаких сакральных знаний, это лотерея в чистом виде, причем, если настоящая лотерея регулируется государством, в случае криптовалют вы ничем не защищены. Здесь бессмысленно анализировать с точки зрения какой-либо стратегии — „не той рукой билет купил“, „надо было брать на два билета левее, сказать волшебные слова“ и т. д. Речь идет о теории вероятности в чистом виде.

Никакой ценности за криптовалютами нет и быть не может. Как яркий пример: посмотрите на успех Dogecoin — шуточной цифровой валюты с образом умилительной китайской собачки породы сиба-ину из популярного мема. Этот проект затевался, чтобы показать, насколько бессмысленна сама идея цифровых денег. Сегодня у догкойнов просто огромная капитализация с восьмизначными цифрами. Дело исключительно в хайпе, и подобная мода на бирже преходяща — сначала были луковицы тюльпанов, потом акции панамского канала, сейчас биткойн, то есть арифметика процесса совершенно та же, что и всегда — финансовая пирамида. Те, кто стоит у ее основания, становятся сказочно богатыми, все остальные свои деньги теряют — кто-то чередой проигрышей, а кто-то путем чередования выигрышей и проигрышей, но арифметику никто не отменял».