Охотник придумал, как наполнить казну миллиардами

Инициативная группа российских охотников обратила внимание законодателей на правовые пробелы и многочисленные противоречия в законодательстве, мешающие охотничьему хозяйству динамично развиваться.

В нашей стране самая большая площадь охотничьих угодий — превышает миллиард пятьсот миллионов гектаров. Активисты уверены, что охота может значительно пополнить бюджет страны и поможет наладить процесс сохранения и воспроизводства диких животных. Во многих странах эта отрасль экономики приносит десятки миллиардов долларов. Например, в Канаде грамотная организация охотничьего туризма приносит до 40 миллиардов долларов в год. В Россию же за прошлый год приехали поохотиться всего около 900 иностранцев.

«Уже давно назрел общенациональный разговор о том, что такое охота. Нужно уйти от стереотипов голливудских фильмов и «Особенностей национальной охоты» Рогожкина и понять, что охота — это не просто развлечение. Эта отрасль, вместе с любительским рыболовством, может стать одной из бурно развивающихся, — считает Сергей Ястржембский , член инициативной группы и кинорежиссер.

Главными проблемами охотники называют административные барьеры и слабый контроль. За соблюдением правил охоты и борьбой с браконьерами следят всего около двух тысяч охотинспекторов на всю страну, а необходимо раз в десять больше. По данным инициативной группы охотников, потери от незаконной добычи охотресурсов составляют 18 миллиардов рублей. Это на два миллиарда больше, чем легальный оборот.

Кроме того, все острее стоит проблема волков, их распространение никто не сдерживает. В Якутии и на Чукотк эти хищники уже стали серьезной угрозой диким животным. Охотники считают, что необходимо возрождать опыт советских времен, когда за отстрел волков выделялось денежное вознаграждение.

Также инициативная группа предлагает ужесточить административную и уголовную ответственность за применение на охоте беспилотных летательных аппаратов, электронно-оптических прицелов и тепловизоров. Использование современных «гаджетов» превращает привычную охоту в жестокое убийство…