Нижегородский стадион перейдет в региональную собственность в 2019 году

Стадион «Нижний Новгород» перейдет из федеральной собственности в региональную в 2019 году. Такое решение обозначено в концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, опубликованной на сайте правительства РФ 6 августа.

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Согласно документу, собственник спортивного объекта, относящегося к наследию ЧМ-2018, обязан разработать и утвердить бизнес-план, предусматривающий многофункциональное использование футбольной арены. Документ должен включать показатели доходов от эксплуатации стадиона, а также содержать контрольные показатели по расходам.

Основное направление для использования стадиона — проведение матчей Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, Российской футбольной премьер-лиги, международных футбольных матчей, а также организация других культурно-спортивных мероприятий.

Так, например, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов заявил, что на стадионе «Нижний Новгород» будут проводиться крупные концерты и различные масштабные массовые мероприятия. Кроме того, предполагается сдавать в аренду трибунные помещения внутри стадиона, а также площадки перед стадионом для коммерческих целей.

В концепции также обговаривается будущее четырех тренировочных площадок Нижегородской области. Так, список наследия чемпионата включает спортивную площадку на стадионе «Химик» в Дзержинске, физкультурно-оздоровительный комплекс «Мещерский», стадион «Локомотив» и площадку на территории детско-юношеской спортивной школы «Мещера». В основном спортивные территории будут использоваться как тренировочные площадки футбольных команд и для спортивных мероприятий.

Напомним, уже 8 августа ФК «Нижний Новгород» сразится с «Лучом» из Владивостока на новом стадионе в столице ПФО.