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Многомиллионная неприятность настигла известного предпринимателя в Приморье
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Многомиллионная неприятность настигла известного предпринимателя в Приморье 

Konkurent.ru 2 часа назад
Фото: Konkurent.ru
Как стало известно KONKURENT.RU, департамент градостроительства Приморского края просит арбитражный суд включить ведомство в реестр требований кредиторов Алексея Симанчука, делового партнера основателей группы Dalta Олега Дроздова и Марины Ломакиной.
Из судебных материалов следует, что Симанчук задолжал департаменту 325,9 млн руб. За какие именно «заслуги» возникла неприличная сумма арбитражный суд пока не раскрывает. Но известно, что несколько компаний Dalta активно осваивали бюджетные средства по госконтрактам в ходе подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012.
По одному из них Олег Дроздов стал главным фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о рекультивации полигона ТБО в бухте Горностай, подряд которого выполняла фирма «Востокстройсервис». По версии следствия, Дроздов обогатился более чем на 319 млн руб. на установке 927 тыс. кв. м габионных решеток. Симанчук также проходил по данному делу.
Алексей Симанчук был соучредителем ряда компаний, входящих в группу Dalta, в частности ООО «Компания по развитию недвижимости „Далта“.
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