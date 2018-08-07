Счетная палата выдаст кабмину рекомендации по поддержке малого и среднего бизнеса

Счетная палата направит в правительство рекомендации по совершенствованию нормативной базы, касающейся поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Число хозяйствующих субъектов МСП в 2015–2017 годах выросло с 4,5 до 6 миллионов, вместе с тем число занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом на 1 июля 2018 года составляет 19,2 миллиона человек", — заявил аудитор Андрей Перчян на коллегии Счетной палаты.

Отмечается, что поставленная президентом России задача по доведению численности работников в малом и индивидуальном предпринимательстве до 20 млн человек к 2018 году пока не выполнена.

Как стало известно, в период с 2015 по 2017 годы объем кредитов субъектам МСП уменьшился.

В это связи, коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационное письмо в правительство с рекомендациями поручить уполномоченным органам исполнительной власти принять меры по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей развитие МСП.