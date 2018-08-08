Реструктуризация затронет 15 тысяч сотрудников «Татнефти» 

Почти 15 тысяч человек до конца 2018 года затронет реструктуризация ПАО «Татнефть», сообщил глава управления по работе с персоналом Андрей Глазков в интервью газете «Нефтяные вести». По словам Глазкова, количество вновь созданных рабочих мест также составит 15 тысяч. Реструктуризация компании пройдет в несколько этапов по всей группе «Татнефть». Предстоит не сокращение штата, а своего рода рокировка. Сокращаться будут определенные ставки, которые затем заместят. «…на примере реструктуризации банка «Девон-Кредит» мы видим, что некоторые бухгалтеры и экономисты перейдут к нам, а некоторые — в создаваемый Центр банковского обслуживания», — объяснил Глазков. Высвобождены будут сотрудники на операционных функциях, после чего им предложат аналогичные должности в банке «Зенит». В дочерних обществах компании применят тот же самый подход. Таким образом, работу специалисты потерять не должны. Сохраняться, по словам спикера, и социальные льготы. «…действуем в соответствии с трудовым законодательством, — сказал Глазков. — Мы уведомляем сотрудника, который попадает под реструктуризацию, за три месяца».