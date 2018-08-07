К фирме дочери Дарькина «приплыла» неожиданная проблема

Компания «Вайс Гранд Интернейшнл Лимитед» (зарегистрирована в Гонконге) подала в арбитражный суд Приморского края иск о взыскании с ООО «Парус» $1,6 млн Одновременно на суда рыбодобывающей фирмы, контролируют которую бывший вице-губернатор края Сергей Передрий и Анна Хмарук, дочь экс-главы Приморья Сергея Дарькина , наложены обеспечительные меры.

Как стало известно KONKURENT.RU , арбитражный суд запретил ООО «Парус» осуществлять действия по отчуждению любым способом, включая куплю/продажу, дарение, обмен, залог, внесение в уставный капитал, передачу в рамках реорганизации или в качестве отступного в отношении пяти судов рыболовецкой компании. В частности, « Николай Касаткин », «Старт», «СЕЛЕНГА», «СОЛЯРИС» и «Надир».

Каким образом «Парус» оказался в долгах перед «Вайс Гранд Интернейшнл Лимитед», в картотеке арбитражных дел не сообщается. Однако фирмы давно работают друг с другом. По некоторым сведениям, «Вайс Гранд Интернейшнл Лимитед» засветилась в 2016 г., когда транспортное судно «Николай Касаткин» с грузом краба на борту задержали в порту Амстердама. Причины — грубые нарушения трудового законодательства. Кроме того, экипаж объявил забастовку в связи с хронической задержкой зарплаты. Сообщалось, что размер долга перед рыбаками составляет не менее $90 тыс.

Тогдашние владельцы ООО «Парус» отказались признавать долг и планировали разбираться со своим иностранным партнером — «Вайс Гранд Интернейшнл Лимитед». При этом Следственный комитет РФ проводил проверку и даже заводил уголовное дело. Однако международный скандал удалось замять по-тихому.

В мае текущего года «Николай Касаткин» снова оказался в поле зрения: судно арестовали уже в порту южнокорейского Пусана. И вновь из-за жалоб экипажа на долги.

ООО «Парус» в последнее время вообще находится в постоянном конфликтном состоянии. Как уже сообщал KONKURENT.RU, сейчас между бывшими и нынешними владельцами компании идет спор, возникший на почве дарения долей Сергею Передрию и Анне Хмарук. Здесь также наложены обеспечительные меры, а участники судебного процесса втянулись в серьезные разбирательства.

Напомним, лично Передрию принадлежит 50% «Паруса», еще 25% он контролирует через ООО «Посьет». В свою очередь Анне Хмарук досталась 15-процентная доля компании.