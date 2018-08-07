ФСИН Петербурга проверит сообщения о пытках в колониях 

Управление ФСИН по Петербургу и Ленинградской области проверяет появившиеся сообщения о пытках заключенных в колониях региона.
«В настоящее время в УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится проверка опубликованной в ряде СМИ информации о нарушениях прав человека в местах лишения свободы», — сообщает пресс-служба ведомства.
О том, что такие инциденты имеют место, сообщило накануне объединение юристов «Команда 29». По их данным, в конце июля члены петербургской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) провели мониторинг в колониях и изоляторах Петербурга и Ленинградской области, отмечает «Интерфакс». По его результатам якобы были получены многочисленные жалобы на пытки в ряде мест лишения свободы.