ФСИН Петербурга проверит сообщения о пытках в колониях

Управление ФСИН по Петербургу и Ленинградской области проверяет появившиеся сообщения о пытках заключенных в колониях региона.

«В настоящее время в УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится проверка опубликованной в ряде СМИ информации о нарушениях прав человека в местах лишения свободы», — сообщает пресс-служба ведомства.