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ФСИН Петербурга проверит сообщения о пытках в колониях
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ФСИН Петербурга проверит сообщения о пытках в колониях 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Newsru.com
Управление ФСИН по Петербургу и Ленинградской области проверяет появившиеся сообщения о пытках заключенных в колониях региона.
«В настоящее время в УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится проверка опубликованной в ряде СМИ информации о нарушениях прав человека в местах лишения свободы», — сообщает пресс-служба ведомства.
О том, что такие инциденты имеют место, сообщило накануне объединение юристов «Команда 29». По их данным, в конце июля члены петербургской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) провели мониторинг в колониях и изоляторах Петербурга и Ленинградской области, отмечает «Интерфакс». По его результатам якобы были получены многочисленные жалобы на пытки в ряде мест лишения свободы.
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