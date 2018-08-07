В Крым планирует войти первый агростраховщик с материка

Не оценили выгодуПо информации минсельхоза Республики Крым, в прошлом году аграрии заключили первые девять договоров страхования с господдержкой: один в сфере животноводства на сумму 363,6 тысячи рублей и восемь — в растениеводстве на 467,2 тысячи. Этот вид страхования наиболее выгоден селянам: в отличие от традиционного, где премию в полном объеме платит сам сельхозтоваропроизводитель, при господдержке бюджет компенсирует ему до 50 процентов затрат на полис. Но даже на таких условиях в очередь за страховкой аграрии Крыма не выстраиваются. — В республике никто из аграриев не страхует урожай и поголовье, так было и в украинский период, потому что страховые компании не внушают доверия, — говорит председатель наблюдательного совета АО «Партизан» Петр Калын. — Мы ориентируемся на другие меры господдержки, например, получаем госсубсидии за сданное молоко или племенную продукцию. Это, конечно не те объемы, как хотелось бы, ведь себестоимость того же молока у нас выше, чем на материке, но все равно спасибо федеральной программе за помощь. В этом хозяйстве есть дойное стадо на 600 голов КРС, еще около 300 тысяч голов птицы. Корм для них выращивают здесь же, на своих полях, потому что если его закупать, то получается слишком дорого. В нынешнем году из-за засухи урожай сократился вдвое (если в прошлом году пшеницы получили 59 центнеров с гектара, а ячменя — 60, то в нынешнем — всего 31 — 33 центнера). По словам Петра Калына, выжить помогут остатки кормов, заготовленных в прошлом году. — Мы не верим, что если застрахуешь посевы и поголовье, то деньги удастся получить, — продолжает он. — Возможно, если будет проведена хорошая разъяснительная работа, то отношение к агрострахованию изменится. Пока я не представляю, какие там тарифы, сколько нужно заплатить и что я получу в случае неурожая. — Убытки от ЧС частично компенсирует бюджет при условии полной гибели урожая, но если хотя бы пару центнеров удастся собрать, то это уже не будет считаться убытками и встанет вопрос, что бюджетные средства используются не по назначению, — говорит директор ООО «Обрий» Анатолий Корнейчук. — Поэтому лишний раз за компенсацией не обратишься. Но и страховщики нам не помощники: в Крыму нет известных компаний с материка, а те, которые работают, — мелкие и никому не известные, поэтому доверия к ним нет. Приходится рассчитывать в основном на себя. К осенней посевнойЗаместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова говорит, что сейчас с крымскими аграриями работает только одна страховая компания на материке, которая не имеет офиса в республике. — Условия у нее более приемлемые, чем у страховщиков, работающих в Крыму, — говорит она. — Так что если аграрий хочет застраховать свой бизнес, то у него и сейчас есть такая возможность. Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов рассказал «РГ», что один из достаточно крупных страховщиков из Краснодарского края тоже готов страховать сельхозпроизводителей в Крыму. Кроме того, несколько компаний, уже работающих в республике с другими видами страхования, планируют увеличить число программ для аграрного сектора. — Мы найдем компании, которые готовы работать с крымскими аграриями, — говорит Биждов. — Главное, чтобы они могли получить все необходимые инструменты. Прежде всего я имею в виду полную статистику: чтобы рассчитать тарифы, нужна информация об убытках за предыдущие периоды, потому что компания, прежде чем начнет страховать, должна понимать, как часто в Крыму бывает ЧС, каковы объемы потерь и т. д. Пока мы взяли тарифы, аналогичные действующим в Краснодарском крае. Думаю, сделаем для республики специальную программу страхования, как для Бурятии. Там в течение последних пяти лет была засуха, и естественно страховщики не хотели идти в регион с высоким уровнем риска, но НСА способствовал тому, что три страховые компании все же начали там работать. Благодаря совместному проекту НСА и Республики Бурятия в 2017 году впервые на условиях господдержки застраховали около 25 процентов площади посева зерновых. Это произошло благодаря тому, что местные власти заложили в бюджете средства на компенсацию премий, в результате примерно половину суммы компенсировали из федерального бюджета, еще около 40 — 45 процентов — из республиканского, а остальную платили сами аграрии. Такие расходы оказались им по карману. — Крыму тоже нужна особая программа страхования. Нужно выбрать наиболее рискованные направления (например, зерновые или виноград), потому что страхование всего агросектора Крым не потянет финансово, — говорит Корней Биждов. — Кроме того, участники рынка должны быть уверены, что сельхозпроизводитель, который хочет застраховаться, соблюдает все технологии, использует качественные семена и у него грамотный агроном, то есть никакого мошенничества не будет. Тогда компания пойдет даже на повышенный бизнес-риск. Думаю, о развитии агрострахования в Крыму можно будет говорить не раньше сева озимых. Для исправления ситуации с агрострахованием НСА планирует совместно с минсельхозом Крыма выработать адаптированные к специфике региона программы с господдержкой — после принятия изменений в профильный закон, если такую возможность предоставят законодатели. Взращивают перемены— Мировой опыт показывает, что ни в одной стране мира аграрии не любят страховаться, но за рубежом ни один аграрий не получит прямую выплату при ЧС от государства, если у него не обеспечен хотя бы минимальный стандарт страхования, — говорит Корней Биждов. — То есть они получают сначала компенсацию от страховой компании, а если ущерб превышает ее, то рассматривается вопрос выделения дополнительной помощи из бюджета. В России на сегодняшний день выплаты из федерального бюджета и сельхозстрахование действуют параллельно, как бы дублируя друг друга. Эксперты говорят, что стимулировать аграриев должны как страховщики, так и органы власти. В отличие от других регионов, где средства единой субсидии на выплату премий на агрострахование местные власти перебросили на другие виды господдержки, в Крыму они заложены в полном объеме. — Чтобы стимулировать производителей заключать договоры агрострахования, мы предусмотрели более высокие бюджетные субсидии по другим формам поддержки для тех, у кого такие договоры заключены, — говорит Алиме Зарединова. Стимулы разрабатывают и на федеральном уровне. НСА предложил комплекс мер. К безотлагательным относятся жесткий контроль за исполнением регионами целевых показателей развития агрострахования. По информации НСА, сейчас в субъектах не выполняют эти самые показатели и платят штрафы, потому что так выгоднее: в прошлом году все регионы заплатили около 190 миллионов рублей штрафов, а выделенные деньги направили на другие виды поддержки. В качестве краткосрочных мер предлагается выделить агрострахование из единой сельхозсубсидии, что предоставит возможность выбора страховых программ и продуктов как регионам, так и аграриям. Это должно дать новый импульс непопулярному сегодня направлению. — В России агрострахование будет развиваться, особенно с господдержкой, ведь федеральные власти ежегодно выделяют колоссальные суммы на сельское хозяйство, сегодня это около 240 миллиардов, а до 2020 года цифра достигнет почти одного триллиона рублей, — говорит Корней Биждов. — За десять лет мировой рынок агрострахования вырос в четыре раза и превысил 30 миллиардов долларов, из них 70 процентов — это страхование с господдержкой. Это говорит о том, что во всем мире агрострахование развивается именно благодаря государственной поддержке. Справка «РГ»

С 2016 года в РФ введены единые стандарты сельхозстрахования с господдержкой, все члены НСА рассчитывают свои тарифы по единой методике, сформирован единый компенсационный фонд, держателем которого является НСА. Однако с 2017 года агрострахование вошло в консолидированную единую субсидию и регионы перестали выделять деньги на сельхозстрахование, перенаправляя их на те виды производственной деятельности, которые считают приоритетными. В результате в России в 2017 году объем страховых премий упал на 67 процентов, застраховано было всего 1,3 миллиона гектаров, или 1,7 процента от общей площади посевов. Для сравнения: с 2012 по 2016 год охват страхованием колебался от 16 до 22 процентов, а в некоторых регионах доходил до 32 процентов площади и почти ста процентов сельхозживотных.